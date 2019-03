Mit Segelboot Aurelia II volle Fahrt voraus

Nach über 25 Jahren Vorstandsarbeit zieht sich Til Schwarzer zurück, die Mitglieder wählten nach Vereinsangaben einen neuen Vorstand und Ekkehard Herbst zum neuen Vorsitzenden.

Im November 2018 beschloss der Verein, ein neues Vereinsboot zu kaufen, und man entschied sich für eine ELAN 494, ein ebenso sportliches wie geräumiges Segelboot, das bis zu zwölf Seglern Platz bietet, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach einem Überführungstörn im Januar 2019 liegt das Boot jetzt im neuen Heimathafen Porto Sole im Herzen von San Remo an der ligurischen Küste. "Wir haben uns zu Beginn ganz bewusst für San Remo entschieden", so Ekkehard Herbst. Und: "Nach problemloser Anreise mit dem Auto in etwa sieben Stunden ist die ligurische Küste der ideale Ausgangspunkt für Törns in die Inselwelt des Mittelmeers." Es ist aber geplant, die Aurelia II alle zwei bis drei Jahre in einen anderen Mittelmeerhafen zu verlegen.

Segeln ist ein Breitensport, das will der Verein deutlich machen. Deshalb hat man vor wenigen Tagen eine Kooperation mit dem Pädagogium Baden-Baden vereinbart: Zwei Wochen lang wird die Sportgruppe der Schule im Sommer 2019 unter fachkundiger Leitung eines erfahrenen Skippers jungen Menschen die Faszination des Segelsports näherbringen.

"Und das ist erst der Anfang", so Herbst. Weitere Schulen sollen folgen, und in Zusammenarbeit mit der Yachtsegelschule Karlsruhe können Interessierte dann auch sämtliche Segelscheine erwerben. Herbst: "Außerdem arbeiten wir an Kooperationen mit den Sportabteilungen regionaler Unternehmen wie der Grenke AG, dem SWR oder der Lohn-ag.de, denn auf einem Segelboot auf hoher See lernt man Teamarbeit, Respekt vor Natur und Wetter und soziales Miteinander perfekt."

Das neue Boot zieht neue Mitglieder an, um 20 Prozent ist die Mitgliederzahl seit November 2018 gestiegen. Ab 1 500 Euro pro Woche kann das Boot gechartert werden. Während der Skipper aus versicherungstechnischen Gründen Mitglied sein muss, ist das bei Mitseglern nicht erforderlich. Neumitglieder zahlen erst ab dem ersten vollen Kalenderjahr den Mitgliedsbeitrag in Höhe von 80 Euro.

Ekkehard Herbst und sein Team freuen sich über jeden Segelinteressierten, der zu den monatlichen Segelstammtisch-Abenden kommen will. Die Termine sowie weitere Infos zu Verein und Boot finden sich im Internet.

www.hssbb.de