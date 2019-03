Grüne haben OB Mergen im Blick: "Genau gucken, was sie tut"

Stuttgart

Stuttgart

Schon 30 Masernfälle 2019 Stuttgart (lsw) - In einigen Teilen Baden-Württembergs häufen sich derzeit die Fälle von Masern. Seit Jahresbeginn seien bereits 30 Fälle gemeldet worden, davon allein 13 seit Anfang März, teilte das Landesgesundheitsamt mit. Aktuell betroffen sei unter anderem der Landkreis Rastatt (Foto: dpa).

Berlin

Berlin

Frauentag erstmals als Feiertag Berlin (dpa) - Premiere in Berlin: An diesem Freitag ist der Internationale Frauentag erstmals gesetzlicher Feiertag. Als erstes Bundesland überhaupt hat die Hauptstadt diesen arbeitsfreien Tag eingeführt. Der Rest Deutschlands muss arbeiten (Symbolfoto: dpa).

Bühl

Bühl

Sparkasse wird kernsaniert Bühl (gero) - In der Bühler Eisenbahnstraße sind die Handwerker eingezogen. Es steht eine 16 Millionen teure Generalsanierung an. Alles kommt raus und wird durch neueste Technik und moderne Architektur ersetzt. Allein die Decken und das Tragwerk bleiben erhalten (Foto: Planum).