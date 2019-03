Spendengelder für Schulbau in Afrika erbeten

"Dabei müssen wir das Rad nicht neu erfinden, sondern können uns in ein schon im Aufbau befindliches Schulbauprojekt in Uganda einklinken", so Mergen weiter. Sehr hilfreich sei dabei der Erfahrungsaustausch mit Christine Irtenkauf, der Vorsitzenden des Vereins Malaika Smile, in Deutschland und Uganda gewesen. Dieser Austausch mündete in die Stiftung Fly & Help mit dem Projektpartner und Stiftungsgründer Reiner Meut sch. "Und sobald wir die für deutsche Schulbauten vergleichsweise bescheidene Summe von 67 000 Euro beisammen haben, wird der zweite Abschnitt - ein Schulblock mit vier Klassenräumen - errichtet", informierte Mergen über ihre selbst gesetzte Vorgabe, die noch im Jahr 2019 zu erreichen sein müsste. Man hoffe hier auf Spenden von Privatpersonen, Institutionen, Firmen und Vereinen.

Für den nachhaltigen Betrieb stünde Fly & Help gerade, denn diese Stiftung habe allein in den vergangenen zwei Jahren gut 100 Schulbauprojekte realisiert und am Laufen gehalten. Diese animierten gerade junge Menschen dazu, zu bleiben, zumal sie auf dem dann fertiggestellten Campus Ausbildungen für Pflegeberufe und im Handwerk sehen und später ergreifen könnten. Jeder hier investierte Euro trage so mit bescheidenem Einsatz tausendfache Früchte.

"Wir müssen hier den Rahmen unserer engen bundesdeutschen oder gar lokalpatriotischen Perspektive beherzt erweitern", so die OB weiter, durch lokales Handeln könne man so den ganzen Globus in den Blick bekommen. Afrika dürfe als junger und bevölkerungsstarker Kontinent nicht zum Armenhaus der Welt werden, das dann gerade für junge Menschen keine Perspektiven mehr bieten könne. Für relativ wenig Geld werde dann unter anderem mit Baden-Badens Hilfe am Ende ein großer Internatskomplexes für insgesamt 700 Kinder und Mitarbeiter entstanden sein, der auch Werkstätten, Speisesaal und eine Krankenstation enthalten werde.

Das Grundstück in der Region Gulu ist bereits erworben und ummauert, auch die Baugenehmigung ist bereits erteilt. Nicht nur Vision ist somit, dass die Schüler schon bald einen Schulabschluss auf internationalem Niveau werden erwerben können.

Das Spendenkonto lautet: Empfänger: Reiner Meutsch Stiftung Fly & Help, IBAN: DE 94 5739 1800 0000 0055 50, BIC: GENODE51WW1 Verwendungszweck 1: Stadt Baden-Baden, Verwendungszweck 2: Adresse des Spenders (wichtig für Spendenbescheinigung für das Finanzamt).

www.1000schulenfuerunserewelt.de