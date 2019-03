Zahlreiche Einsätze

Baden-Baden

"Eberhard" sorgt für viele Einsätze Baden-Baden (red) - Das Sturmtief "Eberhard" hat am Sonntag die Einsatzkräfte in der Region gefordert. Das Polizeipräsidium Karlsruhe meldete bis am Abend mehr als 200 Einsätze, das Präsidium Offenburg bis am Nachmittag rund 50, die Feuerwehr Baden-Baden rund 25 (Foto: Wagner).

Baden-Baden

Sturmtief: Bahn sperrt Strecken Baden-Baden (dpa) - Mit Orkanböen bis Windstärke zwölf hat das Sturmtief "Eberhard" den Bahnverkehr in Teilen Deutschlands zum Erliegen gebracht. In Baden-Baden meldete die Feuerwehr bis zum frühen Abend bereits 25 Einsätze (Foto: dpa).

Sinzheim

Debatte um Zukunft Ebenungs Sinzheim (cn) - In welchem Ausmaß soll sich der Sinzheimer Ortsteil Ebenung in Zukunft baulich verändern? Diese Frage trieb die Besucher bei einer Informationsveranstaltung (Foto: cn) um, zu der die Verwaltung am Donnerstagabend in den Ratssaal eingeladen hatte.