'Lyrischer Spaziergang' entfernt

Baden-Baden - Als besonderer Mehrwert von "Fit fürs Abi" galt der "Lyrische Spaziergang", der laut Theater auch nach der Festivalwoche hätte bestehen bleiben sollen (wir berichteten). Festivalleiterin Leona Lejeune hatte dafür an zehn öffentlichen Stationen in der Innenstadt QR-Codes mit Audiodaten angebracht. Interessierte hatte so die Möglichkeit, an jeder Station ein Gedicht anzuhören. Anders als zuvor angekündigt, wurden die Codes jetzt aber entfernt.



Wer sich in den vergangenen Tagen zu einem Spaziergang zu den einzelnen Gedicht-Stationen aufmachte, suchte vergeblich: Alle Codes sind spurlos verschwunden. Eine offizielle Mitteilung zu diesem Vorgehen gab es weder vom Theater noch von der Stadtverwaltung. Auf BT-Anfrage deutete Johanna Tydecks, Pressesprecherin am Theater, an, dass die Codes aufgrund einer Genehmigungsfrage kurzfristig direkt nach dem Festival wieder entfernt werden mussten. Demnach habe das Gartenamt vorerst ein Veto eingelegt. Wer sich in den vergangenen Tagen zu einem Spaziergang zu den einzelnen Gedicht-Stationen aufmachte, suchte vergeblich: Alle Codes sind spurlos verschwunden. Eine offizielle Mitteilung zu diesem Vorgehen gab es weder vom Theater noch von der Stadtverwaltung. Auf BT-Anfrage deutete Johanna Tydecks, Pressesprecherin am Theater, an, dass die Codes aufgrund einer Genehmigungsfrage kurzfristig direkt nach dem Festival wieder entfernt werden mussten. Demnach habe das Gartenamt vorerst ein Veto eingelegt. Welche Genehmigungen nicht beachtet wurden, ging aus dem Gespräch allerdings nicht hervor. Auch das Gartenamt gab keine weiteren Details preis und verwies auf das Theater. Möglicherweise könnte es damit zusammenhängen, dass sich eine der Stationen in der denkmalgeschützten Lichtentaler Allee befand. Warum genau es zu Unstimmigkeiten zwischen Gartenamt und Theater kam, ist nicht bekannt. Auf eine weitere Anfrage hin ruderte Tydecks zurück und verwies darauf, dass der "Lyrische Spaziergang" während des "Fit fürs Abi"-Festivals nur ein Probelauf gewesen sei. Das Format solle nun überarbeitet und während der Theatertage, die vom 24. Mai bis zum 2. Juni stattfinden, modifiziert wieder aufgegriffen werden. "Etwa an verschiedenen Festival-Spielorten", kündigte Tydecks in einer Mitteilung an. Dies sei derzeit noch in Planung.

