Poller vorerst nur in der Iffezheimer Straße

(red) - Das Sturmtief "Bennet" hat am Montag zahlreiche Bäume umgeknickt. Auf einem Firmenparkplatz im Rastatter Westring ist ein Baum auf einen Porsche gefallen. Die Feuerwehr war den ganzen Tag im Einsatz, um Bäume von der Straße zu räumen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

(gib) - "Letzte Hilfe" heißt das zentrale Projekt des Ambulanten Hospizdienstes Baden-Baden, das erstmals in Baden-Württemberg über kostenlose Kursangebote Menschen mit der Normalität des Sterbens als Teil des Lebens vertraut machen will (Foto: Brüning). » - Mehr

Gernsbach