Stadtbahn ohne Chance

Pfleger freigesprochen Karlsruhe (lsw) - Ein 24 Jahre alter Hilfspfleger ist im Mordprozess um den Feuertod einer 82-Jährigen freigesprochen worden. Dem Karlsruher Landgericht reichten die Beweise nicht aus, den Mann wegen der Brandstiftung in einem Altenheim in Oberderdingen zu verurteilen (Symbolfoto: dpa).

Keine Mehrheit für Seniorenzentrum Bühl (sie) - Der Ortschaftsrat Neusatz hat sich am Dienstagabend mehrheitlich gegen den Bau eines Seniorenzentrums auf dem Gelände des Klosters Neusatzeck ausgesprochen (Foto: bema). Der Investor hatte im Vorfeld angekündigt, gegen eine Ablehnung juristisch vorgehen zu wollen.

Tuifly wieder am Baden-Airpark Rheinmünster (red) - Der Ferienflieger Tuifly kehrt nach einer kurzen Pause an den Baden-Airpark zurück. Ab dem 24. Mai bietet er unter seinen Flugnummern Verbindungen der Sundair an. Der Mutterkonzern TUI wird zudem eine Maschine ganzjährig in Mittelbaden stationieren (Foto: pr).