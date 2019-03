Die Stadt wird zur Bühne

- 36 Produktionen, mehr als 30 Rahmenprogrammpunkte, 16 Spielorte und unzählige Akteure: "Wir starten durch", freute sich gestern Festivalleiterin Annelie Mattheis bei der Vorstellung des Programms der 24. Baden-Württembergischen Theatertage. Dabei bringen Theater aus dem ganzen Bundesland vom 24. Mai bis 2. Juni ihre Highlights nach Baden-Baden und setzen sich ganz unterschiedlich mit dem Motto "#draußen" auseinander (siehe hierzu auch Bericht auf der heutigen Kulturseite).

Die Festivalleiterin verriet gemeinsam mit der Intendantin des Baden-Badener Theaters, Nicola May, dass in der Kurstadt neben den Inszenierungen auch ein buntes Begleitprogramm und zahlreiche Veranstaltungen bei freiem Eintritt angeboten werden. Damit soll "das Festival auch über die Stücke hinaus in der ganzen Stadt spürbar gemacht werden", fasste May zusammen, und Mattheis ergänzte, dass bei den Theatertagen niemand "draußen gelassen" werden soll. Unter anderem erwarten die Besucher verschiedene Führungen, Spaziergänge, Gesang, Musik, Vorträge und Ausstellungen zwischen Iffezheim und Lichtental. Einer der 25 Festivalpartner ist das Museum LA 8, wo auch das sogenannte Festivalzentrum eingerichtet wird. Dort wird an nahezu jedem Theatertag-Abend Livemusik zu hören sein. Laut Mattheis sind dabei sowohl Musiker aus dem Theaterkosmos vertreten als auch eine ganze Bandbreite an Bands. Am Abschlusstag, Sonntag, 2. Juni, findet beim LA 8 dann ein Hoffest mit Familientag statt.

Zum Auftakt gibt es am Freitag, 24. Mai, ein großes Eröffnungspicknick ab 20 Uhr. Laut Mattheis baue man dafür in der Lichtentaler Allee die "längste Picknicktafel" auf, um mit allen Bürgern feiern zu können. Livemusik, Reden, Foodtrucks und bis 22 Uhr geöffnete Museen auf der Museumsmeile sollen zum Gelingen des ersten Tages beitragen.

Getreu dem Motto "#draußen" gibt es auch Angebote in der Natur: Beispielsweise führt das städtische Gartenamt am 25. Mai durch die Lichtentaler Allee und die Gönneranlage, und am 28. Mai steht eine Vogelbeobachtung beginnend am Goetheplatz auf dem Programm. Eine der zahlreichen Ausstellungen findet sich in der evangelischen Lutherkirche: Vom 26. Mai bis 2. Juni ist dort "Repicturing Homeless - Obdachlosigkeit: anders sehen" zu bestaunen.

Schon vor dem Festivalstart sind Interessierte zum Mitmachen eingeladen. "Bringen Sie uns Ihre Gartenstühle", warb Mattheis darum, dass zum Leopoldsplatzfest am 13. April altgediente Gartenstühle mitgebracht werden, die dann vom Theater in den Festivalfarben aufgehübscht und während der Theatertage im Stadtzentrum aufgestellt werden.

"Uns ist es wichtig, dass die Leute auch viel gucken", meinte gestern Annelie Mattheis und verwies damit auf die Eintrittspreise, die unter dem normalen Wert liegen. Der Vorverkauf startet am 15. März, Tickets sind online, beim Ticketservice, Bäderstraße 2, und in der Touristinfo an der B 500 erhältlich.

Eine detaillierte Übersicht der Festivaltage inklusive Zeiten und Preise, sowie das Programmheft findet sich auf der Homepage der Theatertage.

www.theatertage-bw.de