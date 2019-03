In Neuweier zählt die Feuerwehr 45 Aktive

Der Personalstand habe Ende des vergangenen Jahres 73 Personen betragen: 45 Aktive, fünf Jugendliche und 23 Senioren. Die Mannschaft sei zu 35 Alarmen gerufen worden, teilte Fütterer mit. Die Einsätze schlüsseln sich auf in 15 Brandalarme und 20 technische Hilfen, davon vier Gefahrgut-Einsätze. Bei zwei Einsätzen war die Mannschaft besonders gefordert: Einmal in Muggensturm mit Gefahrgut und einmal auf der Schwarzwaldhochstraße, als es zwei tote Motorradfahrer gab.

Bei 71 Probeabenden in drei Gruppen erfolgte die Ausbildung in Theorie und Praxis. Als zusätzliche Aus- und Fortbildung kamen hinzu: Atemschutzgeräteträger, Grundausbildung, Truppführer, Korbbediener Drehleiter und Führerschein Klasse C. Bei 29 Veranstaltungen wurden Sicherheitswachdienste im Theater, Kurhaus, Festspielhaus und Schloss Neuweier durchgeführt. Und das Vereinsleben kam auch nicht zu kurz. Der Abteilungskommandant erwähnte, dass die Anfahrt bei Alarm schwieriger werde, zum Teil durch Straßenbaumaßnahmen, aber auch durch die Ausweitung von Tempo-30-Abschnitten. Markus Knopf trug einen detaillierten Jahresbericht mit Bildern vor.

Umfangreich war auch der Bericht von Jugendleiter Markus Schweinfurt. Zwei Jugendliche wurden in die aktive Einsatztruppe übernommen. Zudem waren zwei Neuzugänge zu verzeichnen, sodass der derzeitige Mitgliederstand fünf Jugendliche beträgt. Durchgeführt wurden für die Aus- und Weiterbildung insgesamt 51 Probenabende.

Über den finanziellen Stand der Wehr berichtete Oliver Himmel. Die beiden Prüfer Ingrid Himmel und Christoph Schmälzle bestätigten eine korrekte Buchführung.

Stadtkommandant Martin Buschert dankte der Abteilung für die erbrachten Leistungen. Die Personalsituation stelle sich hier als sehr erfreulich dar bei einer der stärksten Abteilungen im Stadtkreis. Er hoffe, dass dieses Potenzial gehalten werden könne. Angesichts der geplanten Beschaffung eines neuen Fahrzeugs müsse die Fahrzeughalle im Gerätehaus umgebaut werden.

Dank und Anerkennung des Ortschaftsrats überbrachte Stadtrat und Rebland-Ortschaftsrat Klaus Bloedt-Werner. Er zeigte sich beeindruckt über die vielfältigen Tätigkeiten der Einsatzkräfte. Er beantragte die Entlastung des Kassierers und der Abteilungsführung, diese erfolgte einstimmig.

Ins Probejahr aufgenommen wurden Marc Schweinfurt, Philipp Liedtke; bestanden hat das Probejahr Peter Jung. Folgende Beförderungen nahm Buschert vor: zum Feuerwehrmann Peter Jung, zum Oberfeuerwehrmann Moritz B. Jung, Benjamin Schweinfurt und Dennis Frey, zum Oberlöschmeister Johannes Huck, Peter Keller. Geehrt mit dem neuen vom Land Baden-Württemberg eingeführten Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre Dienst wurden: Rico Leonetti, Peter Keller, Johannes Huck, Markus Knopf, Sebastian Brügel, Andreas Huck, Axel Gauß und Bastian Fütterer. Die Traditionsnadel der Jugendfeuerwehr erhielten Marc Schweinfurt und Philipp Liedtke. Ausgezeichnet wurde Ralf Jung für seinen 40-jährigen aktiven Feuerwehrdienst. Die offizielle Ehrung wird in der Hauptversammlung der Gesamtwehr Baden-Baden stattfinden. Ein Präsent bekam Rudi Steinel für geleistet Tätigkeiten.