Sprengungen "viel angenehmer" als gedacht

Drusenheim

Entdeckung für Kunstpilger Drusenheim (red) - Mit seinem Kulturzentrum entpuppt sich der kleine Ort Drusenheim auf der anderen Rheinseite, vis `s vis von Bühl, als lohnendes Ziel für Kunstpilger: Bis 6. April ist im Pole Culturel die Ausstellung des Straßburger Malers Claude Gagean zu sehen (Foto: Braxmaier).

Karlsruhe

Zu wenig Wasser im Rhein Karlsruhe (lsw) - Der Rhein hat das extreme Niedrigwasser des vergangenen Jahres noch nicht wieder ausgeglichen, obwohl es im Winter reichlich Niederschläge im Südwesten gab. Der Flussschifffahrt stehe daher möglicherweise ein weiteres schwieriges Jahr bevor (Foto: dpa).

Bühl

Dujmovits zurück von der Antarktis Bühl (jo) - Fünf Wochen verbrachte das Profibergsteigerpaar Ralf Dujmovits und Nancy Hansen in der Antarktis. "Wir haben ein paar fantastische Skitouren gemacht, aber bergsteigerisch ging nicht viel", berichtet Dujmovits. Schuld war ein Schaden an einem Segelmotorschiff (Foto: duj).

Bühl

Neue Erkundung in Geothermie Bühl (jo) - Vor 40 Jahren wurde in Bühl ein Loch in die Erde gebohrt, um Thermalwasser für ein Geothermie-Kraftwerk zu erschließen (Foto: Stadt/av). Das Projekt scheiterte, das Bohrloch ist geblieben. Mitte März stellt eine Spezialfirma aus Celle neue geophysikalische Erkundungen an.