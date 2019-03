Automobilclub plant große Ausfahrt zum 90. Geburtstag

"Ein Verein muss seine Traditionen pflegen, auf der anderen Seite aber auch etwas für die Zukunft tun", sagte der Vorsitzende Jürgen Vollmer mit Blick auf das vergangene Jahr. In der Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend wurde Vollmer, der die Geschicke des AC Baden-Baden seit zehn Jahren lenkt, einvernehmlich für weitere zwei Jahre in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Zur Schriftführerin wählten die Mitglieder Eva Wüst. Bestätigt wurden die Delegierten Karl-Heinz Motz sowie als Ersatz Manfred Hagel für die ADAC-Regionalversammlung, Kassenprüfer sind Margit Oser und Klaus Ludwig. Neu in den Vorstand gewählt wurde Thomas Falk, der als Sportleiter in die Fußstapfen von Hans Rösinger tritt.

Jürgen Vollmer erinnerte an das Neujahrsbrezelwürfeln, zu dem der AC Baden-Baden Besuch von der europäischen Fotoakademie erhalten hatte. "Nun wird unser traditionelles Brezelwürfeln europaweit in Ausstellungen zu sehen sein", freute sich Vollmer. Zum Clubleben gehörten wieder das beliebte "Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Turnier" am Gründonnerstag, der "Weißwurstpokal", der Stammtisch im Oktober und der Bingo-Abend im November.

Im Jahre 2008 hatte der AC Baden-Baden das Auto-Geschicklichkeitsturnier wieder aufleben lassen, bei dem die Teilnehmer mit dem clubeigenen VW Polo einen Parcours durchfahren müssen. In diesem Jahr findet das Turnier am 4. Mai statt. Weiterhin habe Jürgen Vollmer im vergangenen Jahr die ADAC-Sicherheitswesten an die Erstklässler der Grundschule Neuweier übergeben, womit nun alle Baden-Badener Grundschulen nun ausgestattet seien, sagte der Vorsitzende.

87 Mitglieder zählt der AC Baden-Baden aktuell, doch besonders stolz ist man auf die vier Jugendlichen, die unter Leitung des lizenzierten Trainers Mario Motz anderen Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen acht und 18 Jahren den Spaß am Kartfahren vermitteln. Bei den südbadischen Meisterschaften im Kartslalom ging die Jugendgruppe des AC Baden-Baden 39 Mal an den Start. Am Samstag, 6. April, lädt der Club alle Kinder und Jugendlichen ab 14 Uhr zum kostenlosen Kart-Schnuppertraining auf das Gelände in der Rastatter Industriestraße 28 ein. Infos hierzu gibt es im Internet.

Stolz ist man auch auf die beiden BMW-Renntourenwagen-Piloten Jürgen und Thomas Frank, die sich 2019 wieder an den National Endurance Series beteiligen werden. Einen positiven Kassenbericht legte Heinz Ernst, seit 49 Jahren Schatzmeister, vor.

Im Rahmen der Versammlung wurde Hans Rösinger zum Ehrenmitglied ernannt. Rösinger war vor mehr als 30 Jahren in den Club eingetreten und 25 Jahre lang als Sportleiter aktiv.

www.ac-baden-baden.de