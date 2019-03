Nächste Großbaustelle in Sicht

Der Leopoldsplatz ist gerade fertig, am Bertholdplatz wird noch bis Jahresende gebaut, da wartet am Horizont schon die nächste Großbaustelle: Für die 90 Jahre alte marode Reinhard-Fieser-Brücke muss ein Ersatzneubau her. Im September soll mit den vorbereitenden Arbeiten gestartet werden, im Spätherbst mit den Hauptarbeiten, in deren Verlauf die Straße gesperrt wird. Der Bauausschuss soll am 21. März das Projekt auf den Weg bringen.

Die Stadtverwaltung legte gestern die Planung für die Baumaßnahme vor. Demnach wird besonderer Wert auf den Erhalt der denkmalgeschützten Optik des Bauwerks gelegt. Deshalb ist geplant, die mit Ornamenten verzierten Betonbrüstungen und die Vasen auf den Brückenpfeilern abzubauen, zu restaurieren und auf der neuen Brücke wieder aufzubauen. Auch die vorhandenen Widerlager - Sandstein-Stützmauern, die auf einem Rost aus Eichenholz gründen - werden instand gesetzt. Tatsächlich ersetzt werden nur die Unterkonstruktion und der eigentliche Brückenbau.

Extrem wichtig ist den Planern die etwa 100 Jahre alte Platane am Rande der Kaiserallee. "Dieser Baum ist ortsbildprägend und trägt im Sommer erheblich zur Aufenthaltsqualität und zur Verbesserung des Stadtklimas bei", heißt es in den Ausschussunterlagen. Der Ersatzneubau müsse "unbedingt unter Erhalt des Baumes erfolgen". Dafür werden weder Kosten noch Mühen gescheut. Im Bereich der Wurzeln wird beispielsweise auf eine Bearbeitung des Widerlagers verzichtet, um die Stabilität der Platane nicht zu beeinträchtigen. Und unter dem Baum darf nur mit kleinem Gerät gearbeitet werden, um das Wurzelwerk nicht zu sehr zu belasten. Zudem soll der neue Brückenüberbau schmaler werden als beim bestehenden Bauwerk, damit künftig mehr Platz für die Wurzeln ist. Bei der ebenfalls vorgesehenen Neuverlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen wird auf die Lage des Wurzelwerks Rücksicht genommen.

Der Oberflächenbelag soll am Ende "analog zum Bestand" wieder hergestellt werden. Ob dann auch wieder der gesamte Durchgangsverkehr über die Brücke fließen wird, ist offen. In den Unterlagen wird ein "möglicherweise optimiertes Verkehrskonzept in der Innenstadt im Anschluss an die Maßnahme" angekündigt. Fest steht aber: Während der Bauzeit ist der Bereich für Autos voll gesperrt. Fußgänger dagegen sollen auf wechselnden Wegen stets die Baustelle passieren können.

Die große Frage: Wird die Bauzeit von neun Monaten eingehalten? Die Verwaltung weist jetzt schon auf mögliche Verzögerungen wegen der Unwägbarkeiten im Altbaubestand sowie im Wurzelbereich der Platane hin. Aus dem gleichen Grund sei eventuell auch mit höheren Baukosten zu rechen, heißt es. Der Bauausschuss bekommt jedenfalls ab September Monat für Monat einen Bericht über den Fortgang des Projekts.