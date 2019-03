Altes Gefängnis hat einen neuen Besitzer

Ende 2018 habe es einen Eigentümerwechsel gegeben, bestätigte Baubürgermeister Alexander Uhlig kürzlich auf Anfrage des BT. Die Stadtverwaltung sei mit dem Investor aber schon seit längerer Zeit im Gespräch über das Objekt. "Dass in einem Neubau an dieser Stelle 70 Prozent kurörtliche Nutzung stattfinden müssen, stand während dieser Gespräche übrigens nie infrage", ist er optimistisch, dass aus den Planungen diesmal wirklich etwas werden könnte. Diese Bereitschaft, sich an den Bebauungsplan zu halten, ist nicht ganz unwichtig, waren die Pläne der beiden letzten Besitzer des Areals doch an genau jener städtischen Vorgabe gescheitert.

Eine Bauvoranfrage sei mittlerweile gestellt worden, sagt Uhlig. Der Abriss des Bestandsgebäudes, das nicht unter Denkmalschutz steht, sei geplant. Auch der Gestaltungsbeirat sei schon eingeschaltet worden und mit dem Ausmaß des geplanten Neubaus einverstanden. "Über die architektonische Gestaltung wurde dabei aber noch nicht gesprochen", so der Bürgermeister.

Nach BT-Informationen kommt die Investorengruppe aus der Region und hat dem bisherigen Eigentümer, einer Baufirma aus Russland, etwa fünf Millionen Euro für das etwa 1 700 Quadratmeter große Grundstück gezahlt. Geplant ist darauf demnach der Bau eines dreistöckigen Gebäudekomplexes mit 3 000 bis 3 500 Quadratmetern Nutzfläche. Welche konkrete kurörtliche Nutzung von dem Investor für das Gebäude vorgesehen ist, darüber war noch nichts zu erfahren. Denkbar ist laut den Vorgaben des Bebauungsplans aber beispielsweise ein Ärztezentrum ebenso wie ein Hotel oder eine Klinik. Klar ist lediglich, dass 30 Prozent des Neubaus als Wohnungen genutzt werden sollen.

Auf dem Grundstück war 1849 das erste städtische Gefängnis in Betrieb genommen worden. 1938 wurde dort das jetzige Gebäude errichtet, das sich damals noch außerhalb des Bäderbereichs befand. Mit dem Bau der Caracalla-Therme reichte das Bäderviertel allerdings ab 1985 an die Gefängnismauern heran. Am 30. Juni 1990 schlossen sich die Gefängnistore dann endgültig.

Viele Planungen,



aus denen nichts wurde



Seitdem ist das Areal Schauplatz einer traurigen Geschichte von Planungen, die nicht umgesetzt wurden. Bereits 1981 hatte das Land der Kurstadt das Gelände zum Kauf angeboten. Doch im Rathaus lehnte man dankend ab. 1991 forderte die Bäder- und Kurverwaltung, das Areal einer Hotelnutzung zuzuführen - ebenfalls vergebens. Wenig später gab es die Idee, dort eine Fachschule für Physiotherapie zu errichten. Ein Pforzheimer Professor plante 1996 den Bau einer orthopädischen Spezialklinik. Doch aus allen Ideen wurde nichts. 2005 erwarb dann ein kurstädtischer Bauträger das Areal vom Land und wollte eine sechsstöckige Wohnanlage dort errichten. Doch Verwaltung und Gemeinderat lehnten die Planungen ab. In der Folge gab es sogar einen Rechtsstreit und die Vorlage geänderter Pläne, die den Bau eines Hotels vorsahen, der aber auch nicht realisiert wurde. 2010 kaufte eine russische Firma das Areal und legte Pläne für ein fünfstöckiges Hotel mit einer Diagnoseklinik und Eigentumswohnungen vor. Die Verwaltung signalisierte zwar grünes Licht gen Osten - doch es tat sich nichts.

Im Laufe der Jahre hat das Grün auf dem Gelände die Oberhand gewonnen. Ab und zu wurde das Gebäude noch für Kunstaktionen genutzt, doch es wurde ruhig um das ungenutzte Areal. Unter der Überschrift "Große Pläne, nichts passiert" berichtete das BT zuletzt vor fünf Jahren über das Projekt. Der Verein Stadtbild und die FDP hatten zudem immer wieder darauf gedrängt, dass die Stadt das Gelände erwerben soll, um es als Erweiterungsfläche für das benachbarte Gymnasium Hohenbaden nutzen zu können.