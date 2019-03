Vom Traum,

- 15 Jugendliche haben am Samstagabend ihre Chance genutzt, einmal auf einer professionellen Bühne zu stehen und vor Publikum aufzutreten. Das Theater Baden-Baden hatte dafür zum zweiten Mal nach 2017 das TiK (Theater im Kulissenhaus) zur Verfügung gestellt, seine Bühne für junges Theater.

Den Teenagern wurden beim sogenannten "Open Stage" keine Vorgaben gemacht, alle Formen eines Auftrittes waren möglich. Musikalisch, poetisch, mit oder ohne Instrument, allein oder im Team konnten sie sich einmal bei idealen Rahmenbedingungen künstlerisch selbst verwirklichen. Dazu gehörten auch die etwa 60 Besucher auf den voll besetzten Zuschauerrängen, unter denen viele Freunde und Angehörige waren.

Julia Kleyböcker und David Mikhailov übernahmen die Moderation und kündigten zum Auftakt die zwölfjährige Suki Jurcec, die den Song "People help the People" - im Original von Birdy - so einfühlsam sang, dass das Publikum begeistert applaudierte und damit die Stimmung bestens bereitet war für die folgenden Bühnenakteure. Marla Graf und Felix Mezey kennen sich seit ihrer Kindheit, sie zeigten bestens eingespielt einen Tanz mit teilweise spektakulären akrobatischen Einlagen, in dem die emotionalen Höhen und Tiefen in Geschlechterbeziehungen dargestellt wurden. Mit großem Beifall wurden sie für ihre Aufführung belohnt.

Die 14 Jahre alte Maria Rovno präsentierte unterstützt von ihrem Bruder den Song "Cups" von Anna Kendrick. Beide Nachwuchskünstler saßen dabei an einem Tisch und nutzten Becher als Rhythmusinstrumente, indem sie sie immer wieder im Takt auf die Tischplatte schlugen, eine Nummer, die sehr gut ankam bei den Besuchern. Maria sang anschließend noch den bekannten Song "Lemon Tree" der Band Fools Garden.

Desiree Covelli präsentierte mit ihrer Band die Stücke "I do it for myself" und "The Spirit", die sie selbst geschrieben hat. Desiree gehört zum Vorstandsteam des Jugendforums und hat bei dem Bundesprojekt "Pop to Go" mitgemacht, bei dem sie wie zahlreiche weitere Jugendliche von den Dozenten Savas Zilelidis und Suza Metzger angeleitet wurde. Beide Pädagogen spielten in Desirees Band mit und alle ernteten lautstarken Beifall für ihren Auftritt. Beim "Pop to Go"-Projekt hat auch Paul Feyzi teilgenommen, der 2015 aus Afghanistan nach Deutschland gekommen ist. Er sang Rap-Songs in seiner Muttersprache, die er selbst geschrieben hat und in denen er unter anderem seine Fluchterfahrungen thematisiert. Sein Auftritt wurde mit lang anhaltendem Beifall belohnt, was den Künstler sichtlich bewegte.

Zu einem ganz anderen Genre gehörte dann der Song "A Million Dreams", mit dem sich Frieda Müller in die Herzen ihrer Zuhörer sang. Den viel umjubelten Abschluss bildete die Tanzgruppe Attention aus Bühl. Unter der Leitung von Ute Volk zeigten Alisja Eckerle, Alisha Dorbath, Jule Heilmann, Janina Herrmann, Vanessa Rose und Letitia Sladek zwei mitreißende Showtänze, bei denen einige Besucher augenscheinlich am liebsten mitgemacht hätten. Nach dem offiziellen Programm konnten Künstler und Besucher bei Kaltgetränken und selbst gebackenem Kuchen die Auftritte nochmals Revue passieren lassen und besprechen. Die Verpflegung und Bewirtung hat die Klasse 10c der Realschule übernommen. Den Erlös spenden die Jugendlichen dem Kinder- und Jugendhospiz in der Kurstadt.