Romantik, Rhythmus und Rock′n-Roll

Das Repertoire war zudem eine Reminiszenz an das Wirken des Chorgesangs in all seinen Facetten im Laufe der zurückliegenden 150 Jahre. So präsentierte der Männerchor unter der Leitung von Hartmut Mende gleich drei Medleys, bei denen neben anderen Klassikern im etwas zu raschen Wechsel der anrührende Gesang des Schifferliedes, der Rose, von Plaisier d'amour und des Gefangenenchors aus der Verdi-Oper Nabucco folgte. Am Klavier begleitete Anna Stanimak. Mehr Raum für das erlesene Liedgut gewährten die Sänger dann bei einem späteren Auftritt, bei dem sie mit Matrosenmütze und überzeugenden tiefen Bassstimmen der Gruppe "Santiano" huldigten. "Wir sind frei" hieß sodann auch der Titel, der von der Liveband um Florian Porer "FloW-MiCh" begleitet wurde und eine aufregende Konzertatmosphäre schuf. Jubelrufe erntete der Männerchor nach dem "Kriminaltango". Anschließend koppelte sich eine kleine Gesangsformation aus dem Männerchor aus und Solosänger Tom Niemetz setzte sich mit seiner gewinnenden Stimme kunstvoll in Szene.

Zuvor hatte der Kinderchor "Fremersberg-Flöhe" unter der Leitung von Bianca Hurst sein Stelldichein gegeben. Mit "Lieblingsmensch" sangen sich die Kinder vollends in die Herzen der Besucher.

Um das Publikum auf den Auftritt des Damenchors "Ladies First" ideal einzustimmen, eroberten zunächst die Tanzpaare des Rock'n-Roll-Clubs "Heiße Sohle" aus Renchen-Ulm die Bühne. Im rasanten Rhythmus wirbelten die Herren in ihren knallroten Hosen und stilvollen Lackschuhen in Schwarzweiß die Damen in ihren bunten Petticoats akrobatisch durch die Lüfte. Insgesamt war dies eine klasse Show, die dem Konzertambiente einen besonderen Reiz verlieh. Spannend wurde es, als die Damen des Frauenchors das berühmte Mackie-Messer-Lied anstimmten. Die Bühne war komplett verdunkelt, nur die Lichtkegel kleiner Taschenlampen ließen die Antlitze der Sängerinnen erstrahlen. Kunstvoll gestaltete sich der Nachhall in den Oberstimmen bei Caterina Valentes Schlager "Ganz Paris träumt von der Liebe". Anschließend schwangen sich dann die Damen gesanglich unter der Leitung von Almut Grißtede bei dem Hit "Ich will keine Schokolade" zu einem hinreißenden "Schnubbdidu". Auch hier persiflierten die scharfen Oberstimmen den gesungenen Text in bester Manier. Am Ende des Auftritts flogen den Zuschauern im Saal kleine Schokoladetäfelchen zu.

Beim Finale verabschiedete sich "Ladies First" zusammen mit dem Männerchor mit dem bekannten Schlager von Bill Ramsey "Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett" und "Que sera". Durch den Abend führte der Vorsitzende des GV Fremersberg, Johannes Hurst.