Baden-Baden ehrt Clara Schumann

- Sie hat die Salonkultur in der Kurstadt entscheidend mitgeprägt: Clara Schumann. Rund zehn Jahre lebte die Komponistin, Pianistin und Musikpädagogin in Baden-Baden. Durch ihre Kontakte zu Künstlern aus aller Welt, lockte sie berühmte Zeitgenossen an. Beeindruckende Konzerte, die sie arrangierte, festigten den Ruf der Kurstadt als Sommerhauptstadt Europas. Am 13. September jährt sich Clara Schumanns Geburtstag zum 200. Mal. Die Stadt will dies mit einem umfassenden Programm feiern.

"Clara Schumann war ein Magnet für viele andere Musiker und Komponisten", betont Kulturbüro-Leiterin Petra Heuber-Sänger. Einer der bekanntesten Künstler, den sie nach Baden-Baden brachte, sei Johannes Brahms gewesen. Mit ihm führte Clara Schumann laut zahlreicher Überlieferungen eine lebenslange Freundschaft.

Der Startschuss für die Jubiläums-Reihe fällt bereits am 4. April mit einer literarisch-musikalischen Soiree im Casino, die vom Kulturbüro und dem Theater ausgerichtet wird. "Die Konzeption und Moderation übernimmt die Musikwissenschaftlerin Beatrice Borchard", kündigt Heuber-Sänger an. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehe die Freundschaft zwischen Clara Schumann und Pauline Viardot. "Die enge Beziehung zwischen den beiden Frauen ist durch einen jahrelangen Briefwechsel belegt. Zwei Schauspielerinnen des Theaters werden aus Briefen zitieren", erläutert die Leiterin des Kulturbüros weiter.

Am 7. April sind dann im Rahmen der Konzertreihe "Vielsaitig" unter der Leitung von Eva Esser im Alten Ratssaal Werke der Komponistin zu hören.

Am 14. April findet die Uraufführung der im Baden-Badener Brahmshaus komponierten Kammeroper "Clara" im Theater Baden-Baden statt. "Die Kammeroper veranstaltet das Theater in Kooperation mit dem Festspielhaus", merkt Heuber-Sänger an. Die Leiterin des Kulturbüros blickt mit Stolz auf die vielen Schnittstellen der einzelnen Partner: "Keiner kocht sein eigenes Süppchen. Viele Kulturveranstalter haben sich zusammengeschlossen, um ihr Wissen über Clara Schumann zu teilen."

Ausstellung im



Alten Dampfbad



Das Kulturbüro selbst richtet zusammen mit der Draheim-Stiftung drei weitere Konzerte im Laufe der Veranstaltungsreihe aus. Das eigentliche Geburtstags-Programm im September sieht eine Ausstellung im Alten Dampfbad vor, das durch eines der Konzerte eröffnet wird. Die Ausstellung stehe unter dem Titel "Clara Schumann, ihre Familie und ihre Freunde" und zeige größtenteils Fotografien und Autographen aus der Sammlung von Joachim Draheim, wie Heuber-Sänger ankündigt. Auch eine Zeittafel soll es geben. "Uns ist wichtig, Clara Schumann sowohl als Pianistin, Komponistin als auch als Musikpädagogin darzustellen und die Vielfalt ihrer Arbeit aufzuzeigen", meint Heuber-Sänger. Dazu gehöre aber auch, Clara Schumann als ganz eigene Frauenpersönlichkeit zu präsentieren.

Geplant sei außerdem, dass die Brahmsgesellschaft das Programm durch eine Veranstaltungsreihe unter dem Motto "Clara Schumann und Brahms in ihrer Zeit - eine Konzertreihe zum 200. Geburtstag" ergänzt. Dabei soll das Leben und Wirken Clara Schumanns, ihre Beziehung zu Brahms und die gemeinsame Zeit, die die beiden in Lichtental verbracht haben, aufgegriffen werden, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Die Reihe soll auch Wanderungen auf den Spuren der beiden Künstler beinhalten. Dies sei allerdings noch in der Planung, "genaue Termine, Orte und Akteure müssen noch gefunden werden", so Heuber-Sänger. Neben der Brahmsgesellschaft möchte sich auch die Musikschule Clara Schumann mit einem Konzert an der Jubiläumsveranstaltung beteiligen.

Das Kulturbüro ist momentan damit beschäftigt, einen Veranstaltungsflyer zu erstellen, der alle wichtigen Informationen enthält. "Wann genau der Flyer erscheint, steht allerdings noch nicht fest", erklärt Heuber-Sänger.