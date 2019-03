"Haus am See": Pläne geändert

Wie berichtet, hat es vor allem von Anliegern massive Kritik gegeben: an der Größe des Gebäudes, an der Teilnutzung als Büro, an der Nähe des Hauses zur Nachbarschaft und der Nähe von zwei Stellplätzen, an einer Einschränkung der Aussicht.

Nun ist der Bauherr, der immer seine Gesprächsbereitschaft betont hatte, auf einige Kritikpunkte eingegangen: Es wird unter anderem auf die Autostellplätze im Westen nahe der Anlieger verzichtet. Ein Autostellplatz kommt vor das Haus am Tannenweg. Die Südfassade wird anders ausgerichtet, sodass der Blick von der Terrasse in Richtung Nordwesten offener bleibt und weiter weg von den Unterliegern stehen wird. In der Folge wird das Haus kleiner. Dadurch reichen den Eigentümern, die dort selbst einziehen wollen, die Quadratmeter in der Obergeschosswohnung nicht mehr. Deshalb nehmen sie - mit einer innen liegenden Treppe - noch zwei Zimmer der geplanten Büroetage dazu, die dann statt fünf nurmehr drei Zimmer haben wird. Für das dort geplante Archiv seines Büros müsse er nun aber eigens andere Räume anmieten, erklärte Thomas Zgraja. Und das geplante Gartenhaus werde gedreht, sodass sich auch hier der Abstand zu den Nachbarn vergrößere. "Wir wollen nicht mehr, aber auch nicht weniger als das, was der Bebauungsplan erlaubt", betonte Zgraja.

Außerdem hat sich laut Gemeinde der Bauherr bereit erklärt, zusätzlich zu einem Modell der Ursprungsplanung auch eines mit der reduzierten Planung mit Darstellung der Umgebungsbebauung zu fertigen. Das verursache auch weitere Kosten, betonte Thomas Zgraja.

Er und seine Frau teilten mit, dass sich in der Vergangenheit immer wieder Fremde auf dem Grundstück aufgehalten, lautstark diskutiert hätten und Hunde frei herumgelaufen seien. Der Pächter des Restaurants, Emil Armeanca, erzählte, dass er schon Post vom Landratsamt Rastatt bekommen habe, weil er angeblich nicht pünktlich um 22 Uhr die Terrasse geschlossen habe. Bereits um 22.05 Uhr bekomme er schon Beschwerdeanrufe. Es seien sogar Fotos von Gästen auf der Terrasse ans Landratsamt geschickt worden - mit Datum und Uhrzeit. Julia Zgraja wusste zu berichten, dass nachts Hotelgäste - ebenfalls von Unbekannten - auf den Balkonen mit Taschenlampen angeleuchtet worden seien.

Kein Verständnis für ein solches Verhalten hat auch der Stammgast des Hauses, Günther Lorenz. Der Sinzheimer, der Jahrzehnte im Ausland lebte, aber seit mehr als 30 Jahren regelmäßig vier Wochen im "Haus am See" wohnt, ist froh, dass die Familie Zgraja das Hotel gerettet hat. Wie berichtet, stand es jahrelang zum Verkauf, aber es wollte sich kein Interessent finden. Er bedauert auch, dass "streitbare Nachbarn" hier ihre Privatinteressen durchsetzen wollten und bewusst völlig verschiedene Fragen wie die Zersiedelung von Vormberg und die Gestaltung des Bergsee-Areals mit dem relativ bescheidenen Bauprojekt der Familie Zgraja vermengten. Inzwischen haben die Kritiker des Neubaus die Bürgerinitiative "Zukunft Bergseeareal" gegründet. Als Gegengewicht sieht Günther Lorenz seinen Freundeskreis, der sich das nächste Mal am Samstag, 23. März, um 14 Uhr im Frühstücksraum des Hotels "Haus am See" trifft. Neue Mitstreiter seien willkommen.