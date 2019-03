74-Jähriger nach Brand verhaftet

Baden-Baden

Brand fordert Verletzte Baden-Baden (red) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind am Montag gegen 11.30 Uhr in Baden-Baden fünf Menschen verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen 74-jährigen Bewohner wegen versuchten Mordes (Foto: Margull). » Weitersagen (red) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind am Montag gegen 11.30 Uhr in Baden-Baden fünf Menschen verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen 74-jährigen Bewohner wegen versuchten Mordes (Foto: Margull). » - Mehr

Ötigheim

68-jähriger Rentner vermisst Ötigheim (red) - Die Polizei sucht nach dem 68-jährigen Rentner Viktor Gerbert aus Ötigheim. Er wurde zuletzt am Samstag gegen 18 Uhr im Bereich des Bahnhofs gesehen. Dort verliert sich seine Spur. Möglicherweise befindet er sich in einer hilflosen Lage (Foto: Polizei). » Weitersagen (red) - Die Polizei sucht nach dem 68-jährigen Rentner Viktor Gerbert aus Ötigheim. Er wurde zuletzt am Samstag gegen 18 Uhr im Bereich des Bahnhofs gesehen. Dort verliert sich seine Spur. Möglicherweise befindet er sich in einer hilflosen Lage (Foto: Polizei). » - Mehr

Mannheim

Illegales Rennen gestoppt Mannheim (lsw) - Die Polizei hat am Sonntag in Mannheim zwei Raser gestoppt, die sich ein illegales Autorennen geliefert haben sollen. Den Beamten fiel ein zu schnell fahrender 23-Jähriger auf, der sich dann noch ein Rennen mit einem 22-Jährigen lieferte (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Die Polizei hat am Sonntag in Mannheim zwei Raser gestoppt, die sich ein illegales Autorennen geliefert haben sollen. Den Beamten fiel ein zu schnell fahrender 23-Jähriger auf, der sich dann noch ein Rennen mit einem 22-Jährigen lieferte (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Rastatt

17-Jähriger rastet völlig aus Rastatt (red) - Vermutlich aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation ist am Donnerstabend ein 17-Jähriger völlig ausgerastet. Der betrunkene Jugendliche demolierte sein Zimmer in einer Einrichtung und griff danach Polizisten an. Er wurde in Arrest genommen (Symbolfoto: av). » Weitersagen (red) - Vermutlich aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation ist am Donnerstabend ein 17-Jähriger völlig ausgerastet. Der betrunkene Jugendliche demolierte sein Zimmer in einer Einrichtung und griff danach Polizisten an. Er wurde in Arrest genommen (Symbolfoto: av). » - Mehr