Zu früh dran: Verstöße werden geahndet

Das Stadtbild sei ein Aushängeschild für Baden-Baden, betonte Maximilian Lipp, Leiter des Fachbereichs Ordnung und Sicherheit. Immer wieder gebe es Hinweise von Bürgern oder aus dem Gemeinderat, die das städtische Erscheinungsbild betreffen. Daher habe man sich auf die Agenda geschrieben, sich dem Thema Sauberkeit besonders zu widmen - "auch wenn die Stadt schon sehr sauber ist". Viele Ämter seien in die Erarbeitung des Gesamtkonzepts involviert, das im April/Mai beraten und dann in den zuständigen Gremien beschlossen werden soll. Folgendes wurde bereits ausgearbeitet:

Hinausstellen von Müll: Bernhard Schäfer, technischer Geschäftsführer des Eigenbetriebs Umwelttechnik, erläuterte, dass die Optik des Stadtzentrums immer wieder darunter leide, dass Müll - vor allem Altpapier und Gelbe Tonne - schon Tage vor der eigentlichen Abholung auf die Straße hinausgestellt wird. Wenn es dann noch stark regne oder winde, sehe es gerade beim Altpapier teilweise katastrophal aus - und auch die Straßenreinigung habe dann einiges mehr zu tun. Dem wolle man ordnungsrechtlich entgegenwirken. Laut der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt dürfen Abfälle frühestens am Abend (ab 16 Uhr) vor dem Abholtag bereitgestellt werden. Lipp: "Wir wollen die Satzung nun effektiv durchsetzen." Das bedeutet, dass Verstöße laut Schäfer künftig vom Fachgebiet öffentliche Ordnung geahndet werden. Der Gemeindevollzugsdienst (GVD) soll soweit geschult werden, dass er im Zuge seiner Aufgabenstellungen Verstöße wahrnimmt und meldet. Schwerpunktmäßig soll zudem an den Tagen vor der Abholung kontrolliert werden. "Ich hoffe auf den erzieherischen Effekt", macht Bereichsleiter Lipp deutlich, dass man nicht sofort mit dem "Knüppel rangehen" wolle - man wolle den Dialog mit den Bürgern suchen und Einsichtige gegebenenfalls auch verschonen, "ansonsten geht es gleich weiter an die Bußgeldstelle". Zu zahlen seien dann 100 Euro. Zunächst einmal liege der Fokus auf der Innenstadt, laut Lipp denkt man aber auch weiter.

Umgang mit Fund- und Schrottfahrrädern: Was ist Schrott und was parkt an bestimmten Stellen nur regelmäßig? Um diese Frage zu klären, wurde laut Ute Hasel, Leiterin des Fachgebiets Bürgerservice, ein Abwicklungssystem geschaffen. Im Rahmen der Verkehrsüberwachung behalte der GVD seit Beginn des Jahres abgestellte Fahrräder besonders im Auge - auch andere Dienststellen, die viel im Außeneinsatz sind, seien dazu angewiesen. Zudem würden sich immer wieder Einwohner im Bürgerbüro melden.

Hasel erläutert, dass der GVD an auffällige Fahrräder - also Drahtesel, die an einem Ort schon besonders lange stehen - einen gelben Zettel anbringt, mit der Bitte an den Eigentümer, das Gefährt innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen. Nach zwei Wochen werde kontrolliert: Wurde das Rad entfernt, oder muss das Fundbüro tätig werden? Muss das Fundbüro ran, versuche dieses, über Codierungen den Besitzer zu ermitteln. Führt dies nicht zum Erfolg, werde das Rad je nach Zustand als Fundsache behandelt oder zur Verschrottung freigegeben. Hasel kann bereits zwei Beispiele nennen, bei denen das neue System Früchte getragen hat - die Räder waren gekennzeichnet und beim Kontrollgang nicht mehr vorgefunden worden.

