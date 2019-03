Attraktives Programm für Wanderer

Ein attraktives Programm für das erste Halbjahr hat der im vergangenen Dezember neu gewählte Vorstand der Baden-Badener Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins zusammen mit seinen engagierten Wanderführern zusammengestellt. Viele Touren führen in die unmittelbare Umgebung von Baden-Baden, heißt es in einer Mitteilung. Darüber hinaus werden auch Wanderungen in der Pfalz und im deutsch-französischen Grenzgebiet angeboten. Weitere Höhepunkte führen über die erste Etappe des Nordrandwegs von Mühlacker nach Pforzheim (Sonntag, 24. März) und über eine eindrucksvolle Etappe des Westwegs von der Wilhelmshöhe bis nach Furtwangen (Sonntag, 30. Juni). Am Dienstag, 14. Mai, ruft der Deutsche Wanderverband deutschlandweit zum "Tag des Wanderns" auf. Da darf die Ortsgruppe Baden-Baden natürlich nicht fehlen und beteiligt sich mit einer Tour zum höchsten Punkt des Stadtkreises, dem Aussichtsturm auf der Badener Höhe (1 002 Meter). Unterwegs erfahren die Wanderer interessante Infos zum Nationalpark und zur geplanten Erweiterung des Speicherkraftwerks in Forbach.

Die beliebten kurzen Wanderungen am Mittwochnachmittag werden weiterhin angeboten. Treffpunkt und Uhrzeit werden im BT, in der Ortszeit und auf der Internetseite des Schwarzwaldvereins bekannt gegeben. Außerdem liegt der druckfrische Flyer an vielen Stellen aus - und kann auch auf der Webseite heruntergeladen werden. (red)

www.schwarzwaldverein-baden-baden.de.