Bester Erlös in Geschichte des Kongresshauses

Rastatt



Mit Haftbefehl Gesuchten gefasst Rastatt (red) - Die Polizei hat am Montagabend einen wegen gefährlicher Körperverletzung mit Haftbefehl gesuchten 21-Jährigen in einer Rastatter Asylunterkunft festgenommen. Dabei fanden sie in der Hose des aus Südasien stammenden Mannes auch noch Marihuana (Symbolfoto: av).