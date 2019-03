Haftbefehl gegen mutmaßlichen Brandstifter erlassen Von Janina Fortenbacher



Baden-Baden - Nach dem Brand eines Wohnhauses in der Lichtentaler Straße am Montag wurde der 74-jährige mutmaßliche Brandstifter gestern dem Haftrichter vorgeführt, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg. Nach Informationen des Südwestrundfunks (SWR) sei der Tat möglicherweise ein Erbschaftsstreit vorausgegangen. Staatsanwaltschaft und Polizei bestätigen diese Angaben allerdings nicht.







Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut einem Bericht des SWR um einen ehemaligen Malermeister. Er steht im Verdacht, das Feuer in seiner Wohnung gelegt zu haben. Dort soll er neben einer Propangasflasche auch einen gefüllten Benzinkanister gelagert haben, der von den Rettungskräften aus dem Gefahrenbereich gebracht und von der Polizei sichergestellt wurde, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut einem Bericht des SWR um einen ehemaligen Malermeister. Er steht im Verdacht, das Feuer in seiner Wohnung gelegt zu haben. Dort soll er neben einer Propangasflasche auch einen gefüllten Benzinkanister gelagert haben, der von den Rettungskräften aus dem Gefahrenbereich gebracht und von der Polizei sichergestellt wurde, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Brandstifter noch am Montag am Einsatzort fest. Gestern Nachmittag wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Dieser folgte laut einer Mitteilung dem Antrag der Staatsanwaltschaft und setzte den Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes in drei Fällen mit Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, schwerer Brandstiftung, gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen und vorsätzlicher Körperverletzung in Vollzug. Der SWR vermeldete gestern, dass wohl ein Streit mit den neuen Eigentümern des Hauses Hintergrund der Brandstiftung gewesen sein könnte. Demnach soll der Mann mit der früheren Eigentümerin liiert gewesen sein. Nach dem Tod der ehemaligen Eigentümerin vor rund einem Jahr soll der 74-Jährige entgegen seiner Erwartung im Testament offenbar nicht bedacht worden sein, schreibt der SWR weiter. Stattdessen habe die Tochter geerbt und daraufhin den 74-Jährigen aufgefordert, auszuziehen. Dem kam er aber offenbar nicht nach. Gegen den Tatverdächtigen sollen nach Angaben aus Justizkreisen mehrere Straf- und Zivilverfahren anhängen. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei möchten zu diesen Schilderungen allerdings keine Erklärung abgeben. Die Ermittlungen zum genauen Motiv dauerten derweil noch an. Der Beschuldigte habe bislang noch keine Angaben gemacht, so die Staatsanwaltschaft. Die Feuerwehr wurde am Montag gegen 11.30 Uhr zu dem vierstöckigen Altbau gerufen, in dem sich zu diesem Zeitpunkt noch Bewohner befanden. Vier Personen, darunter auch ein Feuerwehrmann, seien verletzt worden. Der Tatverdächtige sei nach aktualisierten Informationen der Polizei - anders als zunächst vermutet - unverletzt geblieben. In der Nacht von Montag auf gestern war die Feuerwehr zur Nachschau am Einsatzort. "Das ist eine übliche Vorsichtsmaßnahme, um zu kontrollieren, dass tatsächlich alle Glutnester gelöscht sind", erklärte Fritz Tannenberg, Einsatzleiter der Feuerwehr Baden-Baden. Alle Bewohner bei



Bekannten einquartiert



Mittlerweile seien alle Bewohner bei Familien und Bekannten untergekommen, teilte Tannenberg auf BT-Anfrage mit. Alle verletzten Personen konnten die Kliniken bereits am Montag wieder verlassen. Das Obergeschoss des Gebäudes sei derzeit unbewohnbar, sagte die Polizei. Ersten Schätzungen zufolge belaufe sich die Höhe des Sachschadens auf etwa 500 000 Euro, wie Polizei und Staatsanwalt mitteilten. Wer durch einen solchen akuten Fall plötzlich kein Dach mehr über dem Kopf hat, erhalte Unterstützung von der Stadt, schilderte Tannenberg. In diesem Fall müsse eine Notunterkunft für die Betroffenen gefunden werden. "Viele Menschen wollen aber nicht in einem Obdachlosenheim untergebracht werden", meinte Tannenberg. Deshalb hätten sich auch alle Bewohner vorerst bei Verwandten einquartiert. Die Schadenskosten würden wie bei jedem Brand zunächst die Wohngebäude- und Hausratversicherung übernehmen, erklärte Tannenberg. Diese würden dann den Brandstifter in Regress nehmen.

