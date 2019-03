FDP will wieder Fraktionsstärke

Das große Ziel der Kurstadt-FDP, die derzeit nur zwei Sitze im Gemeinderat und deshalb auch keinen Fraktionsstatus hat, ist es, im Ratsgremium wieder zu alter Größe zu wachsen. Wehmütig erinnerte sich manch alter Kämpfer, wie beispielsweise der Ex-Bundestagsabgeordnete Olaf Feldmann und der frühere Stadtrat Michael Bauer, die beide ganz hinten auf der Kandidatenliste stehen, bei der Nominierungsveranstaltung am Dienstag im Auerhahn in Geroldsau an die Zeiten, als die FDP mit sechs Ratsmitgliedern einen starken Block bildete. Die Arbeit sei zu zweit schon sehr mühsam, sagte Pilarski, verwies aber auch auf Erfolge der Liberalen. Beispielsweise sei auf seine Initiative die Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Stadträte erfolgt.

Es gehe darum, wieder eine "große liberale Stimme" in der Kurstadt vernehmbar zu machen, sagte der Kreisverbandsvorsitzende René Lohs, und darum, die Mehrheit aus CDU und Freien Wählern zu brechen. Diese bildeten seit vielen Jahren ein "strukturelles Kartell, das der Stadt nicht guttut". Die politischen Entscheidungen würden "im Ältestenrat ausgekungelt", so Lohs weiter. Er übte Kritik an den hohen und ständig weiter steigenden Personalkosten in der Stadtverwaltung - "das muss sich ändern", so Lohs. Auch die hohen Kosten für den neuen Kiosk auf dem Leopoldsplatz kritisierte er und meinte, es sei unverständlich, dass dort für ein Gebäude "in Größe einer Frittenbude" mehr als 200 000 Euro ausgegeben worden sei.

Lohs betonte, diesmal kandidierten mehr Frauen für die FDP als bisher. Zudem gehe man in allen Ortsteilen mit Kandidaten für die Ortschaftsräte ins Rennen - bei der letzten Kommunalwahl hatte es in Haueneberstein keine Liste gegeben. "In den Ortsteilen liegt vieles im Argen", so Lohs. "Dabei ist die Kernstadt nichts ohne Ortsteile."

Diese Bewerber starten für die FDP: Rolf Pilarski (1), René Lohs (2), Hans Schindler (3), Analena Mahler (4), Wilfried Mitzel (5), Barbara Oesterle (6), Josef Benz (7), Sabine Detscher (8), Klaus Vollmer (9), Uta Ell (10), Klaus Seifert (11), Gerd Kerbe (12), Alina Matveev (13), Sven Gustav Gehrke (14), Angelika Braunagel (15), Robert Kaiser (16), Veronika Gehri (17), Ruben Schuster (18), Birgit Schreiber-Schmitt (19), Ludwig Huber (20), Mark Lopateki (21), Andreas Krupp (22), Bernd Gussmann (23), Christian Hauser (24), Halil Senpinar (25), Philipp Volz (26), Marco Kiefer (27), Mariusz Sliwa (28), Fred Held (29), Gerhard Schnell (30), Karin Lopateki (31), Gaetano Moretti (32), Wolf-Rüdiger Endreß (33), Klaus Schwing (34), Franz Hainmüller (35), Günther Weber (36), Gerhard Ell (37), Dieter Haberbosch (38), Michael Bauer (39) und Olaf Feldmann (40).