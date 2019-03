Freie Wähler wollen die Ärmel hochkrempeln

Elchesheim

Wahlkampftour mit Spiegelhalder Elchesheim (as) - Am 24. März wählt Elchesheim-Illingen den Bürgermeister. Es gibt zwei ernsthafte Kandidaten. Der Wahlkampf läuft auf vollen Touren. Wo die Bürger der Schuh drückt, das will Amtsinhaber Rolf Spiegelhalder unter anderem bei einem Besuch im Marktcafé wissen (Foto: as).

Stuttgart

Konfusion vor der Sitzung Stuttgart (bjhw) - Führende Köpfe im SWR wollten eine geordnete Übergabe des Intendantenpostens dank der Vorauswahl durch die lagerübergreifend besetzte Arbeitsgruppe organisieren. Doch im Vorfeld der Rundfunkratssitzung am Freitag ist die Lage unübersichtlich (Foto: SWR).

Durmersheim

Vorsitzender gesucht Durmersheim (HH) - Im Obst- und Gartenbauverein Würmersheim schwinden die Kräfte. Gründe sind der hohe Altersdurchschnitt der Mitglieder und, dass es für das Amt des Vorsitzenden keine Kandidaten gibt. Trotzdem sprießt in dem naturverbundenen Verein auch Leben (HH).

Bühl

Interessent für "Hanauer Hof" Bühl (sie) - In den Reihen der Bühler Gastronomieszene klafft aktuell eine weitere Lücke. Der Hanauer Hof an der Ecke Haupt-/Bühlertalstraße hat bereits seit Ende Januar geschlossen. Derzeit laufen Verhandlungen mit einem potenziellen neuen Pächter (Foto: sie).