Wanderer müssen sich nicht mehr umstellen

Autofahrer legt Poller lahm Baden-Baden (hez) - Ein Autofahrer ist am Leopoldsplatz gegen einen Poller gedonnert und hat damit die Anlage ein ganzes Wochenende lang lahmgelegt. Dies führte dann zu viel unerlaubten Durchgangsverkehr über den Leo, was auch im Gemeinderat zur Sprache kam (Foto: Zorn). » Weitersagen (hez) - Ein Autofahrer ist am Leopoldsplatz gegen einen Poller gedonnert und hat damit die Anlage ein ganzes Wochenende lang lahmgelegt. Dies führte dann zu viel unerlaubten Durchgangsverkehr über den Leo, was auch im Gemeinderat zur Sprache kam (Foto: Zorn). » - Mehr