Neue Techniken sollen Service verbessern

Mit technischen Erneuerungen wolle das Bürgerbüro Briegelacker den Service für die Bürger weiter verbessern und die Arbeit erleichtern, betonte Maximilian Lipp, Leiter des Fachbereichs Ordnung und Sicherheit, zu Beginn. Einen wichtigen Beitrag dazu leiste das neue Dokumentenprüfgerät Visocore Verify, das seit Dezember vergangenen Jahres genutzt wird, schilderte Ute Hasel. Bei dem Gerät handelt es sich um einen Scanner. Dieser könne "rund 1 800 maschinenlesbare Dokumente wie Personalausweise, Reisepässe, Aufenthaltstitel und Führerscheine aus mehr als 200 Ländern einlesen und prüfen", erklärte sie weiter.

Eine Mitarbeiterin des Bürgerbüros zeigte, wie das Gerät bedient wird: Das zu prüfende Dokument wird auf das Gerät gelegt. Innerhalb weniger Sekunden wird es analysiert. Auffälligkeiten und mögliche Fälschungen werden dem Mitarbeiter auf einem Bildschirm angezeigt. Dabei greift das Prüfsystem auf eine Datenbank zu, die laut Hasel regelmäßig aktualisiert wird. "Das System stammt von der Bundesdruckerei und arbeitet im Hintergrund mit einer riesigen Software", erläuterte Hasel. Auf dem Bildschirm wird den Mitarbeitern neben dem eingescannten Dokument auch ein Musterdokument angezeigt. "Dadurch lassen sich auch Sicherheitsmerkmale erkennen, die der Bürger eigentlich nicht sehen kann, wenn er seinen Ausweis in den Händen hält", merkte Hasel an. Das neue Gerät ermögliche so einen "schnellen und zuverlässigen Weg zum Prüfen."

Als zweite Modernisierung sei im Sommer 2018 die Passbildübermittlung per DE-Mail eingeführt worden, sagte Lipp. Seit diesem Zeitpunkt besteht für Fotografen die Möglichkeit, Passbilder für Ausweis- und Passanträge als verschlüsselte Datei per DE-Mail an die Bürgerbüros und Ortsverwaltungen zu übermitteln. "Bei uns wird die Datei dann entschlüsselt und in den Antrag hochgeladen", erklärte Hasel. "Diese Möglichkeit wird mittlerweile mit steigendem Interesse angenommen", betonte Lipp und verwies auf fünf bis zehn elektronische Passbildeingänge pro Tag.

Ein weiterer Vorteil sei, dass das Bürgerbüro die eingegangenen Passbilder ein Jahr lang aufbewahrt: "So kann das Foto auch für weitere Dokumentenanträge genutzt werden", sagte Hasel. Bei Führerscheinanträgen könnten Passbilder bislang noch nicht auf elektronischem Weg geschickt werden, dies soll zukünftig aber ebenfalls möglich sein, so Hasel.

Geplant ist außerdem die Anschaffung eines Selbstbedienungsterminals für Pass- und Ausweisanträge. "Der Kunde kann dort seine Unterschrift und seine Fingerabdrücke abgeben und selbstständig ein Passfoto von sich machen lassen", erläuterte Hasel. Die weitere Bearbeitung des Antrags erfolge dann wie üblich am Schalter. Die Kosten für ein solches Terminal seien für den nächsten Haushalt angemeldet, fügte Lipp hinzu. Eine Erleichterung der Abläufe bei den Meldevorgängen sollen auch sogenannte Signatur-Tablets mit sich bringen. Momentan arbeitet das Regionale Rechenzentrum noch an einer Lösung, die Antragsformulare direkt auf dem Tablet abzubilden. "Sobald dies möglich ist, wollen wir ein solches Gerät im Bürgerbüro Briegelacker testen", merkte Hasel an.

Die Aufrufanlage für die Zulassungsbehörde und das Bürgerbüro soll demnächst ebenfalls erneuert werden, kündigte Lipp an. Mittels eines Touchscreens könne der Bürger über eine Vorauswahl angeben, welches Anliegen er habe und dann eine Nummer ziehen. "Diese Vorauswahl erleichtert die Planbarkeit der Termine", so Lipp. Das neue System soll auch mit einer Online-Terminvergabe kombiniert werden.