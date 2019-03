'Haus am See': Offenlage der neuen Pläne

Rheinmünster

Rheinmünster

Kreisel wird neu gestaltet Rheinmünster (iru) - Seit seiner Inbetriebnahme kurz vor der Jahrtausendwende ist der Verkehrskreisel in Stollhofen wegen seiner vielfach als unansehnlich wahrgenommenen Gestaltung für die Einwohner ein Ärgernis. Jetzt soll er neu überplant werden (Foto: Ruschmann).

Baden-Baden

Baden-Baden

Sandweier: Debatte über Poller Baden-Baden (pi) - Die Ortsmitte in Sandweier könne durch Poller verkehrssicherer gemacht werden, sagte Ortsvorsteher Wolfram Birk in der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Poller sollen nun zunächst einmal an einer Engstelle in der Iffezheimer Straße installiert werden (Foto: Pittner).

Sinzheim

Sinzheim

"Haus am See": Kritik am Neubau Sinzheim (cri) - Der geplante Neubau auf dem Areal des Hotels "Haus am See" (Foto: cri) im Sinzheimer Ortsteil Vormberg stößt auf Widerstand in der Nachbarschaft. Vor allem die Größe wird kritisch gesehen. Der Bauherr versichert hingegen, dass alle seine Pläne im gesetzlichen Rahmen seien.

Gernsbach

Gernsbach

Gemeinderat billigt Planentwurf Gernsbach (stj) - Der Gemeinderat hat am Montag mit den Stimmen von Freien Bürgern und SDP den Planentwurf der Krause-Gruppe (Bayreuth) für die Entwicklung des Pfleiderer-Areals gebilligt und ihn in die erste Offenlage geschickt. CDU und Grüne lehnten die Pläne ab (Foto: vgk).