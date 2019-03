Kinderstube in der Schäferei

Bühl

TV Bühl nutzt Heimvorteil Bühl (red) - Die Jugend des Turngaus Mittelbaden-Murgtal veranstaltete in der Bühler Großsporthalle in Zusammenarbeit mit dem TVB ihre Bestenwettkämpfe im Gerätturnen. So stand das Wochenende ganz im Zeichen von Barren, Balken, Reck und Sprungtisch (Foto: sch).

Gernsbach

Kunstraum eröffnet Gernsbach (red) - Die Gernsbacher Altstadt ist um eine Attraktion reicher: Am Wochenende hat der "Kunstraum" in der Hauptstraße eröffnet, in dem Bettina Scholzen und Annegret Kalvelage einen Raum für Kreativität schaffen wollen, der Kunstinteressierten eine Plattform bietet (Foto: Uebel).