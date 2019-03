Nicht nur Fichten sterben



Von Sarah Reith



Baden-Baden - Für die Mitarbeiter des Baden-Badener Forstamts hat derzeit die Bekämpfung des Borkenkäfers oberste Priorität: Zahlreiche Bäume im Stadtwald sind befallen. Nun gilt es, schnell zu handeln, um eine weitere Ausbreitung einzudämmen. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema im Überblick:



Viele denken, der Borkenkäfer befällt nur die Fichte. Stimmt das? Nein, sagt Forstamtsleiter Thomas Hauck. Insgesamt gebe es mehr als 100 Borkenkäferarten, die für verschiedene Bäume gefährlich seien. Nach dem außergewöhnlich warmen und trockenen Sommer 2018 sei auch die Weißtanne stark betroffen, der vier Borkenkäferarten und ein Rüsselkäfer schaden können. Das Problem: Die Tanne habe eine wichtige waldbauliche Funktion, sei von jeher im Schwarzwald heimisch und sei bislang als Baumart eingestuft worden, auf die man auch mit Blick auf den Klimawandel setzen könne. Schließlich sei sie trockenresistent und hitzeliebend. Sind die Schäden bei Tannen denn gleich dramatisch wie bei Fichten? Erfreulicherweise nicht, betont der Forstamtsleiter. Anders als bei der Fichte sei der Befall bei der Tanne nicht überall zu finden. Betroffen seien vor allem Weißtannen an besonnten und trockenen Hängen etwa im Bereich des Leisbergs. Dort seien die Bäume durch den Wassermangel 2018 geschwächt und könnten sich deshalb nicht gegen die Schädlinge wehren, die sich im vergangenen Jahr besonders stark vermehrt haben. Allerdings habe man keine Angst, dass der Befall auf die Nordhänge überspringe. Kann man die Folgen des Sommers 2018 schon komplett überblicken? Wie dramatisch die Auswirkungen etwa bei der Fichte sind, wird sich erst im kommenden Sommer zeigen, so Hauck. Vieles hängt auch von der Witterung in den nächsten Monaten ab. "Ich hoffe, dass wir ein nasses, kühles Jahr haben", erläutert die zuständige Revierförsterin Sabine Heberlein-Wörner. Dann könnten sich angeschlagene Bäume noch erholen und die Käfer würden sich langsamer vermehren. Sollte der Sommer erneut so heiß werden, "können wir einpacken", sagt die Revierförsterin. Und wenn die Masse der Erreger erst zu groß wird, kann auch ein gesunder Baum sterben, ergänzt Simone Stollenmaier, beim Forstamt zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Waldpädagogik. Was unternimmt das Forstamt gegen das Problem? Insektizide werden grundsätzlich nicht eingesetzt, betont Hauck: "Wir fällen die befallenen Bäume und holen sie raus aus dem Wald." Die nur wenige Millimeter großen Käfer sitzen zwischen Rinde und Holz, wo sie ihre Gänge fressen. Werden die Bäume entfernt, bevor die Rinde abfällt, sind die Käfer noch drin und ziehen nicht zum nächsten Baum weiter. Gelingt es nicht, die befallenen Bäume schnell abzutransportieren, werden sie deshalb vor Ort entrindet. Revierförsterin Heberlein-Wörner befürchtet, dass wie nach dem letzten "Jahrhundertsommer" 2003 auch in diesem Jahr in ihrem Revier etwa die Hälfte des geschlagenen Holzes "Käferholz" sein könnte. Lässt sich dieses "Käferholz" denn noch verkaufen? Grundsätzlich ja. Fällt man die Bäume früh genug, hat das Holz noch eine recht gute Qualität. Wartet man länger, kommen Pilze dazu, das Holz verfärbt sich. Dann tauge es noch als "Palettenholz" für die Verpackungsindustrie, so Hauck. Die besonders stark befallenen Baumspitzen würden zu Hackschnitzeln verarbeitet. Allerdings sei ganz Mitteleuropa vom Borkenkäfer betroffen - deshalb gebe es derzeit ein riesiges Angebot, aber keine gestiegene Nachfrage. Die Folge: "Der Holzpreis bricht zusammen." Man habe große Probleme, überhaupt Abnehmer zu finden, es gebe nicht genug Lkw für den Transport und nicht genug verarbeitende Firmen. Die einzige Chance: Möglichst schnell zu arbeiten und das eigene Holz so früher auf den Markt zu bringen als die Konkurrenz. Wie sollten sich Wanderer und Radfahrer verhalten? Forstamtsleiter Hauck wirbt bei Waldbesuchern um Verständnis, dass die derzeitigen Arbeit nicht verschoben werden können, auch wenn die Wandersaison beginnt. Er bittet darum, Absperrungen wegen Baumfällarbeiten zu respektieren. Wer dies missachte, bringe sich in Gefahr und verzögere zudem die dringliche Arbeit. Kann man der Entwicklung auch Positives abgewinnen? Dramatische Einschnitte wie seinerzeit der Sturm Lothar können laut Hauck den Umbau des Forsts hin zu einem naturnäheren Wald befördern. Auch jetzt setze man auf Baumartenvielfalt und Naturverjüngung, achte also darauf, dass kleine Bäume nachwachsen. Dennoch würde sich der Forstamtschef wünschen, dass man die Veränderungen des Waldes langsam angehen könnte und nicht von den zunehmenden Extremwetterereignissen und deren Folgen überrollt würde.

