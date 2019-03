Umbau macht Gericht fit für die Zukunft

Die Bauarbeiten in mehreren Stockwerken bringen immer wieder Lärm mit sich, der bei Verhandlungen in den Sitzungsräumen und auch die Beschäftigten in den Büros durchaus "nerven" kann. Wenn die fast im ganzen Haus hörbaren Geräusche denn gar zu sehr wichtige Zeugenaussagen beeinträchtigen, werden Bohrarbeiten schon mal unterbrochen und soweit wie möglich in die Mittagspause verlegt - die Handwerker sind flexibel und nehmen Rücksicht auf einen möglichst störungsfreien Sitzungsverlauf.

Bis Ende Mai werden die derzeitigen Arbeiten abgeschlossen sein, hofft Landgerichts-Vizepräsident Kay-Steffen Kieser. Dann werden auch die räumlichen Veränderungen praktisch spürbar, die diese Bauarbeiten notwendig machen. Betroffen sind Verhandlungsräume im dritten und vierten Obergeschoss des Gerichtsgebäudes, die von Zivilkammern des Landgerichts und vom Amtsgericht genutzt werden, weshalb die Raumplanung auch mit diesem abgestimmt wurde.

Sie werden in das Erdgeschoss verlegt, sodass die frei werdenden Flächen zukünftig für Arbeitsräume zur Verfügung stehen. Dem Gericht seien, erläutert Kieser im BT-Gespräch, erfreulicherweise weitere Richter zugewiesen worden, sodass die zu knappe Personalausstattung verstärkt werden kann.

Die Verlegung der publikumsintensiven Räume in das Erdgeschoss - mit Ausnahme des großen Sitzungssaals im ersten Obergeschoss - sei auch aus Sicherheitsgründen notwendig, damit andere Teile des Gebäudetrakts besser abgegrenzt werden können. Das "Aggressionspotenzial von Besuchern hat spürbar zugenommen", so der LG-Vizepräsident. Zum Schutz der Mitarbeiter müsse Vorsorge getroffen werden.

Möglich wird die Ansiedlung von Sitzungsräumen im Erdgeschoss, da die bisher dort eingerichtete Gerichtsbibliothek nur noch einen Bruchteil ihres bisherigen Raumbedarfs in Anspruch nimmt und anderweitig untergebracht wird. Auf Bücherregale könne mittlerweile weitgehend verzichtet werden, so Kieser: Sämtliche Richter hätten Zugang zu elektronischen juristischen Datenbanken, über die Gerichtsentscheidungen und Fachliteratur direkt am Schreibtisch abrufbar seien.

Auch auf den Richtertischen in den Sitzungsräumen werden in wenigen Jahren große Bildschirme stehen. Aktenordner und große Stapel von Gerichtsakten werden dann der Vergangenheit angehören. Denn in der Justiz wird flächendeckend die elektronische Akte eingeführt. Alle Urteile werden elektronisch vorgehalten und der gesamte Schriftverkehr mit den Gerichten wird nur noch auf elektronischem Weg abgewickelt (siehe "Zum Thema"). Für Verfahren, die noch im "Papierzeitalter" begonnen wurden, wird es laut Kieser eine Übergangszeit geben. Mit einem Start des "elektronischen Zeitalters" rechnet er für das Jahr 2020. Bei den jetzt laufenden Umbauten werden die dafür notwendigen Leitungen, Kabelschächte und sonstigen technischen Vorkehrungen selbstverständlich eingebaut.