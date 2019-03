Stadt soll fahrradfreundlicher werden

Ist Zeitung noch zeitgemäß? Baden-Baden (red) - In einem Zeitalter des Internets, in dem man online, mobil, jederzeit, weltweit und kostenlos die Möglichkeit hat, Informationen beziehungsweise Nachrichten abzurufen, stellt sich die Frage, ob die herkömmlichen Printmedien an Bedeutung verlieren? (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - In einem Zeitalter des Internets, in dem man online, mobil, jederzeit, weltweit und kostenlos die Möglichkeit hat, Informationen beziehungsweise Nachrichten abzurufen, stellt sich die Frage, ob die herkömmlichen Printmedien an Bedeutung verlieren? (Foto: dpa). » - Mehr