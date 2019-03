Schüler spielen wie Profis "Emil und die Detektive"

- Seit September vergangenen Jahres haben die Schüler der Klosterschule vom Heiligen Grab in der Musical-AG mit ihren Musiklehrern viele Nachmittage und Wochenenden geprobt und dabei Blut und Wasser geschwitzt. Doch es hat sich gelohnt, denn dabei herausgekommen ist an drei Abenden hintereinander eine hinreißende Aufführung des Musicals "Emil und die Detektive".

Es basiert auf dem gleichnamigen, 1929 erschienenen Jugendbuch-Klassiker von Erich Kästner, der sich durch die realistische Handlung grundlegend von den bis dahin gewohnten märchenhaften Kinderbüchern unterscheidet und deshalb Groß und Klein gleichermaßen begeistert. Schließlich findet in der wunderbaren Geschichte über wahre Freundschaft und das Wachsen an Herausforderungen nahezu jeder ein Stückchen von sich selbst wieder.

Die Gymnasiasten verstanden es hervorragend, singend und darstellend zu veranschaulichen, wie ein Problem durch Freunde und Solidarität gelöst werden kann. Was an Kulissen und Kostümen geboten wurde, konnte sich durchaus mit einem professionellen Theater messen, denn der Zuschauer fühlte sich unweigerlich in das Berlin der 1920er Jahre versetzt, wie er es aus den Filmen dieser Zeit kennt.

Emil, der Sohn einer verwitweten Friseurin, wird zu Hause in Neustadt von seinen Kameraden im Stich gelassen und fährt allein mit dem Zug zu Verwandten nach Berlin. Während der Reise wird ihm das Geld gestohlen, dass die Mutter ihm mitgab. Er verfolgt den Dieb und lernt dabei den Jungen Gustav kennen, der seine Freunde ruft, um Emil zu helfen. Da Erich Kästner in der Äußeren Neustadt von Dresden aufwuchs und seine Mutter unter anderem als Friseurin zum Haushaltseinkommen beitrug, sind durchaus autobiografische Bezüge in "Emil und die Detektive" erkennbar. Ansonsten verbindet der Schriftsteller die Abenteuergeschichten mit feinem Humor, treffsicheren Milieuschilderungen und teils belehrenden Passagen. All das brachten die Schüler so hervorragend zum Ausdruck, dass es sehr bedauerlich ist, dass ihr Musical nur dreimal aufgeführt wurde.