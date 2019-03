Seelenvolle Interpretationen der Trachtenkapelle

Bender ließ es sich auch nicht nehmen, selbst durch das Programm zu führen. Wobei sie sehr geschickt historische Daten mit Informationen zu den Musikstücken und Komponisten verband und gerne auch mal unaufdringlich Glaubensbotschaften einflocht.

Bei einem vierstimmigen Quartricinium brachte sich zum Auftakt in der voll besetzten Stadtkirche die Trompetengruppe nachdrücklich ein. Zu einem romantischen Ausflug in das einstige Sehnsuchtsland Italien luden Florian Maier am Flügelhorn und Hornist Michael Schuhmacher mit "Vivo per Lei" ein, das seinerzeit durch Andrea Bocelli so richtig publik wurde und alle Instrumentengruppen zum Einsatz brachte. Die ganze majestätische Größe des Bauwerks spiegelte sich in dem Intermezzo aus "Notre Dame". Felix Mendelssohn Bartholdy ist aufgrund seiner Vertonung zahlreicher biblischer Texte geradezu prädestiniert für ein Kirchenkonzert. Das "Engelsterzett", angelehnt an den 121. Psalm des Alten Testaments, ist eigentliche für drei Frauenstimmen gedacht, war aber hier arrangiert für die Posaunengruppe. Im Anschluss kam der neutestamentarische Musikgruß in Form des klangschönen "Ave Maria", von der Trachtenkapelle voller elegischer Kraft und Anmut intoniert.

Solist Dominik Wagner an der Klarinette zu hören, ist Genuss pur. Da ist alles im Fluss, sehr melodiös und lyrisch ließ er das Adagio aus Mozarts Klarinettenkonzert A-Dur erklingen, auswendig gespielt und seelenvoll interpretiert.

Einen Reigen beinahe hymnischer Träumereien hatte Dirigent Jürgen Ramin aus bekannten Klavierstücken arrangiert, die den Besuchern gut ins Ohr gingen. Beim Duett der Königskinder "Ach, ich hab' in meinem Herzen" aus der Oper "Schwarzer Peter" konnte selbst Tenorhornsolist Jürgen Eisenberg die beiden nicht zueinander bringen. Elvis Presley hat den Song in den 1970er Jahren berühmt gemacht, bis heute bleibt sie unvergessen, die "Unchained melody", zu hören in einem speziellen Arrangement für Blasmusik. Traurige Berühmtheit erlangte der Song "Only time", von der irischen Sängerin Enya, bei der Gedenkfeier für die Opfer des Terroranschlags vom 11. September vorgetragen. Die Trachtenkapelle spielte das legendäre Stück ohne Pathos, aber dafür mit viel Herzblut.

Jürgen Ramin stand beim Dirigieren so richtig die Freude an der von ihm selbst arrangierten, mächtigen Hymne "Conquest of paradise" des Griechen Vangelis ins Gesicht geschrieben. Die Filmmusik sollte laut Pfarrerin Bender dazu aufrufen, die uns anvertraute und so sehr gefährdete Schöpfung zu bewahren und zu schützen. Da sich die Besucher in ihrer Begeisterung spontan von den Plätzen erhoben und stehend Beifall spendeten, gaben die Lichtentaler Musiker als Zugabe noch ein stimmungsvolles Gospel-Medley mit "Oh happy day" als swingendem Höhepunkt. Den Erlös der Spenden bei freiem Eintritt stiftet der Musikverein dem Diakonieladen.