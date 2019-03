Tag des Gewässers: Angelsportverein räumt auf

Gut 40 Angler konnten am vergangenen Samstagmorgen die Vertreter der Stadtverwaltung zur Gewässerputzete begrüßen. Die zur Stärkung der Angler von Rudolf-Karl Teichmann mitgebrachten und übergebenen Brezeln fanden schnell ihre Abnehmer. Nach der Einteilung der Arbeitstrupps begab man sich an die jeweiligen Einsatzorte. An der Oos, dem Grobbach, dem Eberbach, Steinbach und am Rhein konnte man die fleißigen "Petri-Jünger" in ihren orangenen Warnwesten beim Aufräumen von so manchen Unrat beobachten.

Nur, um ein paar Euro für die Mülldeponie zu sparen, wurden Möbelstücke oder Bauabfälle von so manchen Zeitgenossen einfach in der Natur entsorgt, heißt es in einer Mitteilung. Aber selbst die unachtsam weggeworfene Zigarettenschachtel gehört nicht in unsere Gewässer, bemerkte so mancher Angler, nachdem er die Uferböschung mit seiner "Beute" wieder hochgekommen war. Es ist nicht einfach, die Notwendigkeit eines sauberen Gewässers, ohne Unrat und Plastikmüll allen Mitbürgern zu vermitteln, sagt Hans-Jürgen Vogt, der Vorsitzende des mehr als 500 Mitglieder zählenden Angelsportvereins. Und weiter: "Unsere jährlichen Aktionen dienen der Sauberhaltung der Gewässer und Uferbereiche und stellen einen wertvollen Beitrag zum Erhalt einer intakten Natur und Umwelt dar. Unser Ziel ist es, dass die Lebewesen im Wasser weitgehend durch eine Naturverlaichung ihre Art erhalten. Plastiktüten sind mit Sicherheit nicht das richtige Habitat dafür. Saubere Gewässer jedoch sorgen für gesunde Populationen."

Nach der Aktion des Angelsportvereins waren die Gewässer wieder ein Stück weit sauberer, zumindest um den Müll, der sich in der von der Stadtverwaltung extra bereitgestellten Schuttmulde am Samstag befand, resümierte der Vorsitzende. Nach getaner Arbeit trafen sich die "Petri Jünger" an der Fischerhütte am Grobbach, beim Tor zum Schwarzwald. Das von der Familie Weingärtner spendierte Vesper mit Bier und Fleischkäse nahmen die Mitglieder des Angelsportvereins Baden-Baden gerne als Anerkennung für ihre gemeinnützige Arbeit an.