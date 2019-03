Überlegungen: Stützpunkt für GVD am Augustaplatz

Laut Maximilan Lipp, Fachbereichsleiter Ordnung und Sicherheit, handelt es sich dabei um eine "dynamische Rahmenplanung", die an jeweilige Gegebenheiten angepasst werden könne. An etlichen Punkten sei man dran, manche seien kurzfristig umzusetzen, andere würden länger dauern. Lipp erläuterte auch, dass die subjektive Einschätzung der Sicherheitslage durch die Bevölkerung oftmals schlechter sei als die objektiv belegbare Situation.

Unter anderem ist ein "Stützpunkt" des Gemeindevollzugsdiensts (GVD), der momentan in der Briegelackerackerstraße sitzt, auf dem Augustaplatz angedacht, was kürzere Wege bedeuten würde. Lipp: "Vielleicht stünde es dem GVD gut an, an zentraler Stelle zu sitzen."

Vermehrt soll auch Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen eingesetzt werden. Polizeirechtlich komme zwar in Baden-Baden kein Ort in Betracht, an dem wegen erhöhter Kriminalität gefilmt werden dürfe, so der Fachbereichsleiter. Man prüfe aber, ob beispielsweise aufgrund der Datenschutzgesetze, der Störung der öffentlichen Sicherheit oder des Schutzes öffentlicher Gebäude Videoüberwachung möglich ist. Beispielsweise an der Unterführung beim Bahnhof: Ihm sei bekannt, dass dort der Notruf derzeit wegen wiederholten Missbrauchs abgeschaltet sei, so Lipp. Die gesetzlichen Hürden für Kamera-Installationen seien jedoch "sehr hoch", führte Lipp aus. Seit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt habe sich in dieser Sache aber einiges bewegt, grundsätzlich seien es allerdings immer Einzelfallentscheidungen. Zum Sicherheitsgefühl trage zudem die Sauberkeit der Stadt bei, sagte der Bereichsleiter. Daher habe man auch die Glascontainerüberwachung besonders dort im Blick, wo häufig viel Müll achtlos abgelagert wird.

Als weiterer Punkt soll der Kontakt mit der Polizei intensiviert werden. Zusammen wolle man Probleme angehen, erläuterte Lipp. Auf die Bedenken, ob überhaupt genug Personal für den GVD zur Verfügung stehe, antwortete er, dass momentan alle Stellen mit qualifizierten Leuten besetzt seien. Es gelte, genau zu überlegen, wie "wir unser vorhandenes Personal besser einsetzen können" - und erst dann, ob Zusatzkräfte gebraucht werden.

Auch das Thema gewerbsmäßiger Bettlerbanden kam zur Sprache. Polizeipräsident Reinhard Renter hatte zuvor gesagt, dass der Umgang mit diesen im Aufgabengebiet der Stadt liege. Lipp führte aus, es sei vor Ort nicht einfach zu entscheiden, ob ein Bettler zum Betteln angestiftet wurde. Man würde sich dieses Themas im Sommer stärker annehmen. Oberbürgermeisterin Margret Mergen appellierte, sein Geld lieber an soziale Einrichtungen zu spenden, statt es den Menschen auf der Straße zu geben. Nur so könnten auch die Hintermänner geschwächt werden.