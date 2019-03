Spiel um kuriose und echte Krankheiten

- Von Kopfschmerzen und lahmen Beinen über Blähungen und beginnende Demenz bis hin zum drohenden Infarkt - diese und weitere kuriose Erkrankungen plagen den armen Argan angeblich. Die Hauptfigur in einem der bekanntesten Theaterstücke des französischen Schriftstellers Molière nahm am Montag- und Mittwochabend Platz auf der Bühne in der Aula des Richard-Wagner-Gymnasiums (RWG).

"Der eingebildet(e) Kranke" handelt vom Hypochonder Argan, der in der Inszenierung der Theater-AG des RWG vom Neuntklässler Robin Schulz gespielt wird. Er präsentiert dem Publikum einen bunten Strauß von Wehwehchen und ernsten Erkrankungen, die ihm von seinem Leibarzt Dr. Purgon (Elisa Baranowski) diagnostiziert und gegen entsprechende finanzielle Leistungen auch mit immer exotischeren Heilmitteln kuriert werden.

Gelähmt vor Furcht durch die vielen Diagnosen ist ihm nicht mehr bewusst, wer wirklich Gutes für ihn will und wer nur von seinen Ängsten profitiert. Da ist zum einen seine hübsche Tochter Angélique (Melissa Can), die er am liebsten mit einem Arzt verheirate t wissen will, ganz zu seinem vermeintlichen gesundheitlichen Vorteil. Die Tochter, die tatsächlich um ihren Vater bangt, hat allerdings andere Pläne und würde am liebsten den jungen Cléante (Joana Suchanek) heiraten, der jedoch den väterlichen Vorstellungen so gar nicht entspricht. Béline, die zweite Ehefrau des Kranken und Stiefmutter von Angélique, gespielt von Amélia Friedrich, hofft vor allem auf das baldige Ableben Argans und ihr damit verbundenes reiches Erbe. Der heimliche Star des Abends ist das Dienstmädchen Toinette (Sarah Vataman), das den Hausherren - ganz zur Freude des Publikums - zwar bei jeder Gelegenheit zur Weißglut treibt, sich aber trotzdem um sein Wohlergehen sorgt. Gemeinsam mit Béatrice, der Schwester des Kranken überzeugt sie diesen, sich tot zu stellen, um die wahren Absichten seiner Familie auszutesten.

Unter der Leitung von Veronika Marqués Berger inszeniert die Theater-AG das Stück mit einem modernen Touch. Das dreiaktige Original wird von den Jugendlichen auf zwei Akte verkürzt, und neben dem puristischen Bühnenbild aus Paletten komplettieren ein flippiger Yogalehrer (ebenfalls Joana Suchanek) und ein entrückter Hippie-Geistheiler (Samuel Vataman) den Brückenschlag in die Gegenwart. Die Überzahl der weiblichen Mitglieder der Theater-Gruppe führt zur Veränderung mancher Rolle, und so wird aus Béralde, dem Bruder der Hauptfigur, kurzerhand die Schwester Béatrice, die von Lara Bernhard gespielt wird. Bis auf sie stehen alle jungen Schauspieler an diesem Abend zum ersten Mal auf der Bühne des RWG, das Ensemble ist so jung wie noch nie.

Neben dieser Tatsache lobte der stellvertretende Schulleiter, Tobias Prestenbach, auch das Engagement der Schüler. Sie investierten viel ihrer freien Zeit in die Probenarbeit, die schon vor Monaten begonnen hatte. Daraus resultierte die absolut sehenswerte Aufführung eines unterhaltsamen Klassikers. Die drei Aufführungen, die letzte findet am morgigen Freitag statt, sind nur ein Teil des umfangreichen Programms, das das Gymnasium zum 150-jährigen Bestehen auf die Beine stellt.