34 500 Euro für Mülleimer

Mit der Anschaffung von drei "Presshaien" wolle man das Problem überquellender Mülleimer lösen und so einen weiteren Beitrag zur Sauberkeitskampagne leisten, betonte Uhlig. Besonders an besucherintensiven Orten herrsche ein hohes Abfallaufkommen. Deshalb wurden in der unteren Sophienstraße und der Lichtentaler Straße bereits "Presshaie" installiert. "Ein weiterer wird bald in der Lange Straße aufgestellt", kündigte Uhlig an.

Die normalen Behälter würden zwar täglich geleert, erläuterte Edgar Walter, Verwaltungsleiter Fachgebiet Tiefbau und Baubetrieb. Doch das reiche meist nicht aus, denn das Fassungsvermögen der Eimer sei schlicht zu klein. Aus diesem Grund sei man inzwischen schon an 31 Standorten auf "Unterflur-Behälter" umgestiegen, schilderte Uhlig: Diese münden in einen großen Behälter unter dem Boden - und der fasst etwa 600 Liter Müll. Nachteil daran: "Unterflur-Behälter können nur dort installiert werde n, wo unterirdisch keine Kabel oder Leitungen verlaufen", erklärte der Bürgermeister.

Beim "Solar-Presshai" sei das anders. Der Hightech-Abfallbehälter erfordere keine Tiefbauarbeiten. Dennoch könne er 500 bis 700 Liter Müll aufnehmen. "Damit fasst er die rund zehnfache Müllmenge eines gängigen Eimers", merkte Uhlig an. Grund dafür: Der "Presshai" ist mit einem Presswerk ausgestattet, das den Abfall automatisch zusammendrückt. Betrieben wird das Gerät durch Solartechnik. Sobald der Eimer voll ist, schickt er eine Nachricht an die Stadtreinigung. "Das erspart Einsatzkräfte und Wegzeiten", meinte Uhlig. Außerdem sei der Edelstahleimer rostfrei, vandalensicher und brandhemmend, da er über ein automatisches Löschsystem verfügt, erläuterte Walter.

Dennoch hat der Eimer vielerorts für Diskussionen gesorgt: "Er ist der Mercedes unter den Abfallbehältnissen", betonte Uhlig. Und deshalb "sehr teuer". Rund 34 500 Euro legt die Stadt für die drei "Haie" hin. Durch seinen hohen Preis hat es der Müllschlucker sogar schon ins Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes geschafft.