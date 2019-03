Rathaus-Neuba u in der Weststadt?

Parkprobleme: Ein Verkehrsplaner stellte die für die Weststadt durchgeführte "Parkraumuntersuchung" vor. Er sagte, es sei ein "hoher Parkdruck" festgestellt worden. Auf etwa 6 000 Einwohner kämen knapp 4 000 zugelassene Kraftfahrzeuge im untersuchten Gebiet. Dem stünden ungefähr 1 400 öffentlich zugängliche Parkstände sowie 2 200 bis 2 500 private Stellplätze gegenüber. Die öffentlichen Parkbereiche würden zum Teil auch intensiv durch Mitarbeiter der im Gebiet angesiedelten Firmen sowie durch Kurzzeitparker frequentiert. Das Ergebnis der Studie: Die Ausweitung der bereits vorhandenen Anwohnerparkzone (im Bereich Rheinstraße und Fürstenbergallee sowie den dazwischenliegenden Straßen) wäre rechtlich möglich. Für die Umsetzung gäbe es verschiedene Varianten: Entweder ein größerer Bereich komplett mit Anwohnerparkplätzen, oder ein Mischbereich, in dem einzelne Parkplätze frei zur Verfügung stehen und andere für Bewohner reserviert sind. Die Verwaltung tendiert zu Letzterem, wie in Einzelgesprächen mit Bürgern deutlich wurde. Wann das konkret umgesetzt wird, wurde allerdings nicht gesagt.

Schweigrother Platz: Diesen Platz hat die Verwaltung laut Bürgermeister Alexander Uhlig "unlängst näher in den Fokus genommen". Der Hintergrund: Für die Schüler des nahegelegenen Schulzentrums West, die oft mit dem eigenen Auto kommen, reichen die vorhandenen Parkplätze schon jetzt nicht aus. Und das Schulzentrum soll weiter wachsen (wir berichteten). Deshalb steht die Frage im Raum, ob am Schweigrother Platz ein Parkhaus errichtet werden könnte. Von einem Parkhaus direkt auf dem Gelände des Schulzentrums, das Ende vergangenen Jahres ins Spiel gebracht wurde, war bei der Bürgerinfo nicht mehr die Rede. Probleme bereitet am Schweigrother Platz laut Uhlig allerdings der Untergrund: Hier seien Leitungen kreuz und quer verlegt, was eine Bebauung erschwere.

Parkhaus Briegelacker: Gut geeignet für ein zusätzliches Parkhaus wäre laut Uhlig auch eine Fläche zwischen Rhein- und Briegelackerstraße. Rund 100 Stellplätze könnten dort entstehen. Allerdings müsste dafür noch ein kleineres Bestandsgebäude verschwinden. Über die Idee soll der Gemeinderat entscheiden. Uhlig machte allerdings deutlich, dass es eine derartige Entlastung der Parksituation nicht zum Nulltarif gibt: Auch ohne unvorhergesehene Zwischenfälle koste ein Parkhaus dieser Größe 2,2 bis 2,5 Millionen Euro.

Neues Rathaus: Ebenfalls Überlegungen gibt es für das städtische Areal gegenüber dem Arvato-Firmensitz entlang der Murgstraße zwischen Rhein- und Briegelackerstraße. Wie berichtet, war dort eine Arvato-Erweiterung geplant, die das Unternehmen nun aber doch nicht umsetzen will. Bei der Bürgerinfo sagte Markus Börsig, Geschäftsführer der Stadt-Baugesellschaft GSE, dass angedacht sei, dort mit Blick auf die Platznot bei der Verwaltung ein weiteres Rathausgebäude zu erstellen. Die Alternative sei Wohnungsbau (inklusive entsprechender Parkmöglichkeiten). Oberbürgermeisterin Margret Mergen bat in diesem Zusammenhang: "Geben Sie uns ein halbes Jahr Zeit." Dann könne man sagen, ob tatsächlich ein "Rathaus West" oder ein "Rathaus 2" errichtet werde.

Themenspielplatz: Kräftigen Applaus bekam Gartenamtsleiter Markus Brunsing, der die Pläne für einen neuen Spielplatz vorstellte. Vorgesehen ist demnach ein Grünzug, der auch die Briegelackerstraße mit der Rheinstraße besser verbindet - ein barrierefreier, geschwungener Weg soll zwischen den beiden Straßen entstehen. Auf dem Areal sollen zudem fünf Spielbereiche zum Thema "Reise um die Welt" gestaltet werden: Die einzelnen "Inseln" ermöglichen Kindern unterschiedlichen Alters das Spielen in "Europa", "Asien", "Afrika", "Südamerika" sowie "Australien". Durch die Anlage in Terrassen werde auch der Höhenunterschied auf dem Gelände überwunden, erläuterte Brunsing. Ziel sei es, den Spielplatz im Sommer 2020 zum Spielen freizugeben.

Sanierung der Rheinstraße: Der Straßenabschnitt zwischen Große und Kleine Dollenstraße soll saniert werden. Die Planung dafür stammt bereits aus dem Jahr 2014, damals habe man die Umsetzung aber zurückgestellt, weil zunächst die Arbeiten in der Schwarzwaldstraße und in Oos anstanden, erinnerte Bürgermeister Uhlig. Nun sei aber die Rheinstraße an der Reihe: Geld dafür werde im städtischen Doppelhaushalt 2020/21 eingeplant.

Bürgerwünsche: Zahlreiche Anmerkungen gab es unter anderem zu Parkproblemen im Ooswinkel (Anwohner aus dem Gebiet hatten am Nachmittag auch eine Unterschriftenliste bei der Verwaltung abgegeben, um ihrer Forderung nach Bewohnerparken Nachdruck zu verleihen). Bürgermeister Roland Kaiser betonte vor diesem Hintergrund: "Wenn wir an das Anwohnerparken rangehen, denken wir an alle." Der Ooswinkel werde berücksichtigt. Als weitere Schwerpunkte bei den Parkproblemen machte Kaiser infolge der Bürgerhinweise die Bereiche rund um die Balger Klinik sowie den Bernhardusplatz aus. Und er versicherte in Reaktion auf entsprechende Forderungen, dass mit einem Konzept zur Umsetzung des Anwohnerparkens auch ein "Kontrollkonzept" einhergehen werde. OB Mergen betonte: "Wir nehmen die Anliegen ernst, aber zaubern können wir auch nicht."

Kommentar