Seilbahn ins Zentrum: CDU will "keine Denkverbote"

In der Diskussion um das Verkehrsangebot der Zukunft dürfe es "keine Denkverbote" geben, teilte die CDU-Fraktion gestern mit. "Weniger Lärm, weniger Dreck und weniger Stau" müssten die Grundsätze sein. Dazu müsse die Lösung für die Nutzer bequem, schneller und kostengünstiger sein.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Ansgar Gernsbeck findet eine doppelte Seilbahnlösung reizvoll: "Ein Großparkhaus weit vor den Toren der Stadt mit entsprechender Trassenlegung entlang der B 500 und eine weitere Linie vom Bahnhof Baden-Baden aus. Beide Linien könnte man dann problemlos vereinen und bis zum Kloster Lichtental führen", wird er in der Mitteilung zitiert. Im Zentrum sei eine unterirdische Führung der Bahn vorstellbar, falls für den Welterbe-Status erforderlich. Technisch könne man Gondeln ohne Zwischenstopp zu bestimmten Zielen führen, was die Attraktivität steigere. Die Technologie sei zudem emissionsfrei und fast geräuschlos.

Dies sei aber nur eine von vielen Optionen, durchaus seien Kombilösungen vorstellbar. Die CDU habe mehrere konkrete Ideen. So könne man beispielsweise von Knotenpunkten der Seilbahn aus selbstfahrende Elektrobusse in kurzen Ringlinien einsetzen. In den nächsten Jahren werde es darum gehen, mit der Bürgerschaft ganzheitliche Lösungen zu erarbeiten. Die CDU wolle wie schon in der Vergangenheit (etwa bei Schlossbergtangente und Michaelstunnel) auch künftig in der Verkehrspolitik Ideengeber sein.

Über eine "urbane Seilbahn", wie sie weltweit schon in zahlreichen Städten umgesetzt wurde, wird auch bei den Freien Bürgern nachgedacht. Hans Amarell (FBB) hatte auf der Internetseite der FBB schon diverse Vorteile aufgezählt und gefordert, den Kostenvoranschlag einer Fachfirma einzuholen.

Auch bei der Infoveranstaltung zur Weststadt hatten am Dienstag Bürger den Wunsch nach einer Seilbahn oder einer Schwebebahn thematisiert. Oberbürgermeisterin Margret Mergen hatte aber entgegnet, eine solche Bahn sei zu teuer.