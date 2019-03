Drachenköpfe dominieren Ausstellung Von Veronika Gareus-Kugel



Baden-Baden - Drachenmasken, großformatige Bildwerke: Es sind beeindruckende Masken und Bilder, die noch bis zum 14. April im Palais Hamilton zu sehen sind. "Draconis" lautet der Titel der Ausstellung der Kunstbegegnungsstätte "Fee Schlapper". Das Motto ist zugleich auch Programm, denn rund 80 Drachenköpfe aus Pappmaschee wetteifern um die Anerkennung eines kunstsinnigen Publikums. Die musikalische Begrüßung bei der Vernissage übernahmen das Schulorchester und der Schulchor der Vincenti-Grundschule, geleitet von Theresa Wunsch (Chor) und Werner Schmall (Orchester). Der Besucherandrang war groß. - Drachenmasken, großformatige Bildwerke: Es sind beeindruckende Masken und Bilder, die noch bis zum 14. April im Palais Hamilton zu sehen sind. "Draconis" lautet der Titel der Ausstellung der Kunstbegegnungsstätte "Fee Schlapper". Das Motto ist zugleich auch Programm, denn rund 80 Drachenköpfe aus Pappmaschee wetteifern um die Anerkennung eines kunstsinnigen Publikums. Die musikalische Begrüßung bei der Vernissage übernahmen das Schulorchester und der Schulchor der Vincenti-Grundschule, geleitet von Theresa Wunsch (Chor) und Werner Schmall (Orchester). Der Besucherandrang war groß. Zum 19. Mal konnte Lothar Volle, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Baden-Baden/Gaggenau, am Dienstagabend zur Vernissage in das P alais der Bank einladen. Zudem zeigte sich Volle fasziniert von der Kreativität der Kinder, ebenso wie von Kunstlehrerin Maika Maj. Sie verstehe es, schöpferische Kraft in den jungen Künstlern zu wecken. An den Wänden im Erdgeschoss hängen fantasievoll durchkomponierte Stoffbilder, entstanden nach einem Ausstellungsbesuch im Museum Frieder Burda. Die darauf in teils kräftigen Farben gebannten Darstellungen reichen von gegenständlicher figürlicher Malerei bis hin zu abstrakten Motiven. Im Obergeschoss dominieren unterschiedliche Drachenköpfe das Ausstellungsgeschehen. Die Farbwahl ist dem Aussehen angepasst. In der Drachenschnauze eingelassene kleine Zähne verleihen einem feuerroten Drachenkopf mit spitzen Ohren ein fast spitzbübisches Antlitz. Ein anderer Geselle überzeugt mit einer ins Gesicht modellierten Grausamkeit. Doch es gibt auch weniger böse dreinschauende Exemplare. Die Drachenköpfe reflektieren die eigene Sicht der Kinder, Kunst wiederzugeben, sagte Nobuhiro Sonoda, der Vorsitzende des unterstützenden Fördervereins der Kunstbegegnungsstätte. Er zeigte sich ebenso wie auch Theresa Wunsch, kommissarische Leiterin der Vincenti-Schule, stolz auf die Fertigkeiten der Künstler. Beide freuten sich, dass der Kunstbegegnungsstätte jährlich die Möglichkeit gegeben wird, im Palais ausstellen zu können. Die einführenden Worte sprach Benedikt Seerieder, kuratorischer Assistent der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden. Das Präsentierte sei beeindruckend, meinte er und schloss sich damit seinen Vorrednern an. Außerdem betonte er die große Rolle, die unter anderem Stofflichkeit aktuell wieder zunehmend in der Kunstwelt einnehme. "Kunst ist ein Teil der Bildung", mit diesen Worten eröffnete Iska Dürr, Leiterin des Fachbereichs Bildung und Soziales, die Ausstellung.

