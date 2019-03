Lange Haftstrafen:

Mannheim

Fan-Krawalle in Mannheim Mannheim (lsw) - Rund 90 Fußballfans haben sich in Mannheim vor dem Halbfinalspiel im Badischen Pokal eine Schlägerei geliefert. Fans des KSC und des nicht am Spiel beteiligten SV Waldhof prügelten sich und warfen mit Absperrmaterial. 49 Personen wurden festgenommen, 40 davon waren KSC-Fans (Foto: ges/av). » Weitersagen (lsw) - Rund 90 Fußballfans haben sich in Mannheim vor dem Halbfinalspiel im Badischen Pokal eine Schlägerei geliefert. Fans des KSC und des nicht am Spiel beteiligten SV Waldhof prügelten sich und warfen mit Absperrmaterial. 49 Personen wurden festgenommen, 40 davon waren KSC-Fans (Foto: ges/av). » - Mehr

Toluca

Wenn die Luft dünn wird Toluca (red) - Deutschlands beste Geher bereiten sich aktuell in Toluca in Mexiko auf die WM-Saison vor. Hoch hinaus geht es dabei für die DLV-Geher Nils Brembach, Christopher Linke und Hagen Pohle (alle SC Potsdam) sowie für die Badener Carl Dohmann und Nathaniel Seiler (Foto: Pohle). » Weitersagen (red) - Deutschlands beste Geher bereiten sich aktuell in Toluca in Mexiko auf die WM-Saison vor. Hoch hinaus geht es dabei für die DLV-Geher Nils Brembach, Christopher Linke und Hagen Pohle (alle SC Potsdam) sowie für die Badener Carl Dohmann und Nathaniel Seiler (Foto: Pohle). » - Mehr