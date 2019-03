365 Tage im Jahr für die Tiere da

Kurz vor Ostern, nachmittags am Mittwoch, 17. April, wollen Ute Svensson und ihr Mann Alexander Müller den Lesern besondere Einblicke in den Schäfer-Alltag mit all seinen Höhen und Tiefen gewähren. Die genaue Uhrzeit und der Treffpunkt werden den Gewinnern der Aktion rechtzeitig mitgeteilt.

Die Arbeit mit den Tieren ist nicht nur Idylle, wie Ute Svensson betont. Zwar ist ihr die Begeisterung für den Beruf anzumerken, aber sie macht auch deutlich, dass ein Schäfer zum Beispiel nie Urlaub hat: Man sei an 365 Tagen im Jahr im Einsatz.

Auch ein Tag auf der Weide sei durchaus nicht immer entspannend, erzählt die Schäferin: "Das Hüten sieht so einfach aus, aber es erfordert Konzentration." Denn ist sie einmal nicht bei der Sache, spüren die Tiere das sofort - und ganz schnell geht es drunter und drüber.

Rund 600 Mutterschafe nennt die Schäferei Svensson-Müller ihr eigen. Derzeit können die Tiere dank eines angestellten Schäfers in zwei Herden aufgeteilt werden - ein großer Vorteil in Anbetracht der kleinteiligen Flächen in der Region, sagt Svensson. Wenig Tiere sind es trotzdem nicht, die die Schäferin gemeinsam mit ihren Hunden zusammenhalten und lenken muss. Allein im Februar wurden in ihrer Schäferei rund 200 Lämmer geboren. Darunter, genau wie beim Ziegen-Nachwuchs in der Schäferei, befinden sich auch einige, bei denen die Mütter etwa nicht genug Milch geben und die momentan noch mit der Flasche aufgezogen werden (wir berichteten). Aber auch diese Sorgenkinder sollen bis zum 17 April fit genug sein, mit der Herde auf die Weide zu kommen. Die Gewinner der BT-Aktion erleben deshalb bei ihrem Besuch nicht nur die erwachsenen Schafe, sondern auch den tierischen Nachwuchs aus nächster Nähe.

Außerdem kann Ute Svensson, deren Vater ebenfalls schon mit Leidenschaft Schäfer war, viel Interessantes über die Veränderungen ihres Berufs in den vergangenen Jahrzehnten berichten. Denn während früher zum Beispiel auch Wegränder und später abgeerntete Felder beweidet wurden, ist den Schäfern heute nur noch eine Nische geblieben: Sie verhindern zu hohen Bewuchs in Naturschutzgebiete und landwirtschaftlich uninteressanten Bereichen wie Streuobstwiesen. Das hat auch Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem und die Artenvielfalt, sagt die Schäferin. Warum? Das erfahren die BT-Leser vor Ort - genau wie viele andere interessante Details rund um einen Beruf, der viele Sehnsüchte weckt, über den die meisten aber nur wenig wissen.

