Begegnungszentrum ist auf gutem Weg

Karlsruhe

Weg frei für "Forum Recht" Karlsruhe (lsw) - In Karlsruhe und Leipzig sollen Zentren für Informationen über den Rechtsstaat und die Geschichte des Rechts entstehen. Der Bundestag machte am Freitag den Weg frei für die Gründung der Stiftung "Forum Recht". Ende des Jahres soll sie ihre Arbeit aufnehmen (Foto: dpa).

Bühl

Vimbucher wollen mitreden Bühl (jure) - Auf überwältigende Resonanz stieß die erstmalige Bürgerbeteiligung in Vimbuch. Über 180 Teilnehmer kamen in die Tullahalle, um "Vimbuch neu zu denken". Eine Zahl mit der weder Ortsvorsteher Manuel Royal noch Moderator Fridolin gerechnet hatten (Foto: jure).

Gernsbach

(Korn-)Haus der Gründer Gernsbach (stj ) - Die AOK Mittlerer Oberrhein ist nicht mehr Mieterin des Kornhauses in der Altstadt. Die Räume stehen für eine neue Nutzung zur Verfügung. Eine Initiative junger Gerwerbetreibender und Start-up-Unternehmer möchte dort ein Gründerzentrum etablieren (Foto: Archiv).