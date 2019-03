Personalprobleme: Postfiliale in Lichtental zu

Die Sorgen der BT-Leser aus Lichtental und Oberbeuern, die befürchten, dass die Postfiliale in der in der Lichtentaler Hauptstraße früher oder später komplett geschlossen werden könnte, bemüht er sich jedoch zu zerstreuen. Die Post sei gesetzlich verpflichtet, in bestimmten Kilometer-Abständen Filialen zu betreiben - entweder mit eigenem Personal wie in Lichtental oder als Partnerfiliale in Kooperation mit einem Geschäft. Die Filiale in Lichtental müsse deshalb bestehen bleiben, sagte Beck. An Schließung sei nicht gedacht.

Doch in der Realität sind die Türen dort seit Wochen geschlossen - wegen eines Krankheitsfalles, wie es handschriftlich auf Zetteln heißt, die an der Eingangstür kleben. Pakete seien in der Innenstadt abzuholen. "Das ist doch vielen Menschen, gerade den älteren Bewohnern der Stadtteile, die nicht mehr so mobil sind, gar nicht zuzumuten", meint BT-Leserin Viola Liesen verärgert. Die Filiale in Lichtental werde schon seit Jahren stiefmütterlich behandelt. Auch BT-Leser Ulrich Freitag beklagt, dass 2018 die Öffnungszeiten auf etwa die Hälfte reduziert worden seien. Geöffnet sei nur noch nachmittags und an Samstagen vormittags. "Viele Einwohner fürchten, dass sich die Post früher oder später ganz aus Lichtental zurückziehen wird", meint er.

Vor 14 Tagen hatte die Post dem BT auf Anfrage mitgeteilt, dass die Filiale in Lichtental "wegen kurzfristiger Personalausfälle" geschlossen sei und am 25. März wieder öffnen werde. Das habe aber nicht geklappt, hieß es nun von der Post, weil die Personalsituation sich nicht gebessert habe und Ersatzpersonal nicht zu bekommen sei. "Wir betreiben die Filiale mit eigenem Personal. Das ist immer schwierig. Eine Partnerfiliale in Zusammenarbeit mit einem der umliegenden Geschäfte wäre besser", so Beck. Eine solche Kooperation sei in Lichtental aber bislang nicht zustande gekommen. So schreibe die Post vor, dass die Partnerfiliale immer montags bis samstags geöffnet sein muss. Das könne so manches Geschäft eben nicht leisten ...

Auf die Frage, wie lange die eigenbetriebene Postfiliale in Lichtental noch geschlossen bleibt, meinte der Post-Sprecher, dass dies möglicherweise bis Mitte April so bleiben wird. Die Post sei händeringend auf der Suche nach Vertretungspersonal. Eventuell werde man auch früher jemanden finden.