Über die musikalische Organisation der Zeit

Bühl

Trommeln für die Inklusion Bühl (red) - "Das macht Riesenspaß!" So freuten sich Menschen mit psychischer Erkrankung bei der Premiere des Inklusionsangebots eines Percussion-Workshops an der Bühler Musikschule. Das Angebot fand im Rahmen der Jahreskampagne "Seelische Gesundheit" statt (Foto: Lebenshilfe).

Baden-Baden

Bürgerinfo zur Lage in Weststadt Baden-Baden (red) - Die Stadtverwaltung lädt am Dienstag zur Bürgerinformation über die Zukunft der Weststadt ein. Thema ist insbesondere die Verkehrssituation mit dem parkenden und fließenden Verkehr sowie die allgemeine Stadtentwicklung in dem Gebiet (Foto: bor/av).

Gaggenau

Ein Ort der Begegnung Gaggenau (red) - Trotz Eingliederung in das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung bleibt Schloss Rotenfels ein Ort der kulturellen Begegnung. Nach wie vor werden in den Ferien die Tore für jedermann geöffnet, bekräftigt Katharina Beckmann, kommissarische Direktorin (Foto: pr).