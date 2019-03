Durchfahrt verboten - aber möglich

Rastatt

Betriebsstätte wird abgerissen Rastatt (red) - In Rastatt haben die Abbrucharbeiten der Technischen Betriebe in der Plittersdorfer Straße begonnen. Dort sollen künftig nahezu alle Arbeitsbereiche an dem Standort zusammengeführt werden. Die Umstrukturierung soll bis 2024 abgeschlossen sein (Foto: Stadt Rastatt).

Karlsruhe

Auf Fahrrad vor Polizei geflüchtet Karlsruhe (red) - Ein Mann hat am Donnerstag in Karlsruhe die Polizei auf Trab gehalten. Zunächst randalierte er vor einem Geschäft und warf später Steine auf ein Schaufenster. Anschließend lieferte er sich per Fahrrad eine Verfolgungsjagd mit der Polizei - die mit einem Sturz endete (Symbolfoto:

Stuttgart

Lehrermangel verschärft sich Stuttgart (lsw) - Schulleiter in Baden-Württemberg klagen nach Angaben des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) zunehmend über fehlende Lehrer. Laut einer aktuellen Umfrage kämpfen 44 Prozent mit einem Personalmangel - 2018 waren es noch 32 Prozent (Foto: dpa).

London

Brexit-Chaos geht weiter London (dpa) - Das britische Parlament hat den mit Brüssel ausgehandelten Brexit-Vertrag am Freitag erneut abgelehnt. Nun droht dem Land entweder ein Austritt ohne Abkommen am 12. April oder eine lange Verschiebung des Brexits mit einer Teilnahme an der Europawahl Ende Mai (Foto: dpa).