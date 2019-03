Mehr Einsätze - und zu wenig Platz

Rastatt

Betriebsstätte wird abgerissen Rastatt (red) - In Rastatt haben die Abbrucharbeiten der Technischen Betriebe in der Plittersdorfer Straße begonnen. Dort sollen künftig nahezu alle Arbeitsbereiche an dem Standort zusammengeführt werden. Die Umstrukturierung soll bis 2024 abgeschlossen sein (Foto: Stadt Rastatt).

Karlsruhe

KSC: Kreuzer will Meister werden Karlsruhe (dpa) - Auf den KSC wartet am Sonntag in Wiesbaden eine verlockende Möglichkeit. Mit einem Sieg könnten sich die Badener im Rennen um den Aufstieg weit von den Verfolgern absetzen. Doch der Aufstieg als einziges Ziel reicht Sportdirektor Oliver Kreuzer nicht (Foto: GES).

Rheinmünster

UHU eröffnet Logistikzentrum Rheinmünster (sie) - Im Chemiepark in Greffern ist am Donnerstag nach 14 Monaten Bauzeit das neue UHU-Logistikzentrum eröffnet worden. Von dort aus treten die Produkte aus Bühl künftig ihre Reise zu nationalen und internationalen Abnehmern an (Foto: sie).