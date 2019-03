Gegen Müll und Disziplinlosigkeit

Zunächst wird am kommenden Donnerstag, 4. April, der Betriebsausschuss über die geplanten Maßnahmen informiert, am 2. Mai dann der Bauausschuss. Am 6. Mai soll schließlich der Gemeinderat dem Vorschlag zustimmen. Die Verwaltung begründet die Erstellung eines Sauberkeitskonzepts damit, dass "die zunehmende Disziplinlosigkeit in der Bevölkerung und das Ausmaß massiver Verunreinigungen" mit "den vorhandenen Mitteln leider nicht mehr beherrschbar" seien. Folgende Lösungsansätze sind von einer Arbeitsgruppe, die sich aus Mitarbeitern verschiedener Fachgebiete gebildet hat, herausgearbeitet worden:

Zu früh hinausgestellter Abfall: Wie berichtet, soll dem zu frühen Hinausstellen der Abfälle und Abfallbehälter durch mehr Kontrollen Einhalt geboten werden. Eine zusätzliche Stelle beim Gemeindevollzugsdienst (GVD) wurde bereits geschaffen, das Bußgeld soll 100 Euro betragen.

Drei "Presshaie": Für insgesamt rund 34 500 Euro hat die Stadt drei sogenannte Solar-Presshaie angeschafft - für Lange Straße, Lichtentaler Straße und Sophienstraße. Diese hochmodernen Mülleimer fassen (wie berichtet) je bis zu 700 Liter Müll und melden das, wenn sie voll sind, automatisch an die Stadtreinigung.

Mängelmelder: Zunächst soll für den Bereich Müll und Verunreinigungen eine Mängelmelder-Online-Plattform eingeführt werden. Per Smartphone sollen die Bürger dabei Missstände online eingeben können. "Die Mängel können effizienter bearbeitet werden durch komfortables Sichten, Weiterleiten und Erledigung der Anliegen mit anschließender Rückmeldung, dass Mängel behoben sind", erläutert die Verwaltung in den Unterlagen. Denkbar sei auch eine Erweiterung, um Kategorien wie Straßenbeleuchtung, Gefahr durch Bäume/Äste/Überhang oder Geruchsbelästigung. Laut Vorlagen kostet die Einrichtung des Mängelmelders einmalig rund 16 000 Euro, die laufenden Kosten lägen bei etwa 7 000 Euro pro Jahr.

Unterfluraltglasbehälter: Am Gausplatz und am Robert-Schuman-Platz hält die Arbeitsgruppe die Installation von Unterfluraltglasbehältern für umsetzbar. Damit soll der Vermüllung von Standorten mit Altglascontainern engegengewirkt werden - denn Überwachung mit Videokameras sei rechtlich nicht möglich. Da die Kosten mit 60 000 Euro pro Standort sehr hoch seien und die Standorte zudem in ein kostspieliges Gestaltungskonzept eingearbeitet werden müssten, komme eine flächendeckende Einführung solcher Behälter nicht infrage.

Zusätzliche Stellen: Zum einen sollen bei der Müllabfuhr zwei zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden. Nur dann könne man erforderliche Reinigungsleistungen intensivieren und Gelbe Tonnen besser kontrollieren. Zum anderen sollen im Fachgebiet Tiefbau und Baubetriebshof zwei neue Kräfte zum Einsatz kommen, die sich schwerpunktmäßig den häufig vorkommenden wilden Müllablagerungen widmen. Wie wir berichteten, müssen Angestellte des Eigenbetriebs Umwelttechnik nahezu alle zwei Tage ausrücken, um diesen Müll einzusammeln.

Zusätzliche Sonntagsreinigungen: "In der Winterzeit von November bis März wurden bislang an Sonntagen keine Reinigungsdurchgänge durchgeführt", schreibt die Verwaltung. Um jedoch auch in diesem Zeitraum die Innenstadtreinigung zu gewährleisten, könnten zusätzliche Sonntagsreinigungen beauftragt werden. Die Kosten liegen pro Jahr bei rund 14 000 Euro.

Schrott- und Fundfahrräder: In den Zuständigkeitsbereich des Fachgebiets Bürgerservice, in dem auch das Fundbüro angesiedelt ist, fallen auch im Baden-Badener Stadtgebiet abgestellte, vermeintlich herrenlose Fahrräder. Schon seit Beginn des Jahres greift ein neues Abwicklungssystem. An die Räder wird ein gelber Zettel geheftet - mit der Bitte an den Besitzer, es abzuholen. Nach einer Frist wird kontrolliert, ob der Drahtesel noch steht. Steht er noch, wird entschieden, ob das Rad als Fundsache behandelt wird oder verschrottet werden kann.