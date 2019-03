Mit Faustball in der Erfolgsspur Baden-Baden (co) - Dass gemeinsames Turnen in der richtigen Gesellschaft ausgesprochen Laune macht, vermittelten die Mitglieder der Turngesellschaft Baden-Baden von 1904 Weststadt sehr anschaulich bei ihrer Jahresversammlung.



Kein Wunder, dass laut des Vorsitzenden Thomas Raible "beinah wöchentlich" die Mitgliederzahl steigt auf jetzt 200, darunter sind etwa 150 Aktive. Denn der Verein kann mit einem besonderen Pfund wuchern, das ihm beinah ein sportliches Alleinstellungsmerkmal sichert: Während andere Sportvereine mangels Interesse ihre Faustballabteilungen schließen, ist genau diese Crew das Aushängeschild der TG Weststadt 04 geworden. Mit viel Elan geht es bei der von Jürgen Hund vor zwei Jahren wieder gegründete Faustballabteilung aufwärts. Im Februar 2018 wurde das erste eigene U10- und U12-Hallenturnier mit zehn Mannschaften erfolgreich ausgetragen. In der Sommersaison wurde zudem ein Team in der Klasse U12 zum Rundenspiel angemeldet. Die Saison konnte mit einer Bronzemedaille bei der ersten Teilnahme an einer badischen Meisterschaft der Klasse U12 erfolgreich abgeschlossen werden. Väter und Betreuer der trainierenden 15 Kinder, deren Zahl sich ständig erhöht, gründeten vor lauter Begeisterung ein Herrenteam, das inzwischen ebenfalls engagiert trainiert und überlegt, gemeinsam mit dem TV Muggensturm eine Spielgemeinschaft für die Bezirksliga zu melden. Eine solche gibt es bereits mit der Badminton Gemeinschaft Baden-Baden mit derzeit 17 Aktiven, die auch wieder gemeinsame Wanderungen und Grillabende anstreben. Die Frauengymnastik ist eine der mitgliederstärksten Gruppierungen, wobei sich die Damen immer wieder über Neuzugänge junger Sportsfreundinnen freuen dürfen. Auch die Geselligkeit wird großgeschrieben. Die Volleyballabteilung hat mit ihren acht Spielern, darunter drei neue Mitglieder, viel Spaß in der Halle und beim Beachvolleyball mit anschließenden Grillabenden in Sandweier. Das neu angebotene Eltern-Kind-Turnen wird ebenso gut angenommen wie das ebenfalls neue Bodystyling, das in den Bereich Gesundheitstraining fällt. Bodyfit richtet sich als motivierendes Work-out an Einsteiger und Fortgeschrittene und wird von rund 25 Teilnehmern sehr gut besucht. Eine intensive Verbundenheit kennzeichnet die Freitagsmänner, die sich mit Volleyball, Schwimmen und Radtouren fit halten und gerne ausgiebig die Geselligkeit pflegen. Die Kassenbilanz von Liana Hoffmann ergab ein kleines Plus dank einer großzügigen Spende. Nach der Entlastung wurden Schriftführerin Elke Raible und Juliane Wanken als Vorstandsmitglied Turnen einstimmig bestätigt. Ebenfalls ohne Widerrede wurde eine Erhöhung der Gebühren bei den Frühjahrskursen mit 15 Terminen auf 30 Euro angenommen. Die bronzene Ehrennadel für zehnjährige Mitgliedschaft ging an Christina Korch, Clara Korch, Kristin Dietrich, Samira Vossoogh, Lina Schneider, Heinz Meier, Cecilia Kuray und Juliane Wanken. Die silberne Variante bekam Karlheinz Schnaibel für 25 Jahre, die goldene erhielten Sonja Zick und Eva Mitzel für 40 Jahre Treue. Eine Ehrennadel für 55 Jahre bekamen Ruth Meier, Rita Bauer, Karlheinz Schweigert und Martin Grabinger. Für seine vielen Verdienste um den Verein ernannte der Vorsitzende Dieter Faller zum Ehrenmitglied.

