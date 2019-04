Funkenflüge von Cello und Harfe

- Grundsätzlich gibt es für Cello und Harfe nur wenig originale Literatur aus d en vergangenen Jahrhunderten. Doch aus der französischen Romantik gibt es viele Werke, die sich hervorragend für diese Besetzung eignen, und seit Beginn des 20. Jahrhunderts zeigen immer mehr Komponisten Interesse und schreiben Stücke für diese Instrumentenkombination. Ihre musikalischen Feinheiten und bezaubernden Klänge kommen gerade in Kammerkonzerten zur Geltung.

Das zeigten Emilie Jaulmes (Harfe) und Felix Thiedemann (Cello) am Sonntag in der Klosterkirche in Lichtental. Auf ihrem Programm standen vor allem Werke der großen französischen Romantiker. Ob von Gabriel Fauré die "Elegie op. 24" und "Après un rêve op. 7" oder der berühmte "Schwan" aus dem "Karneval der Tiere" von Camille Saint-Saëns, der einen akustischen Höhepunkt darstellte. Auch "Danse Sacrée" und "Danse Profane" von Claude Debussy (in einer Bearbeitung von Felix Thiedemann) sowie Werke von Georg Friedrich Händel und Marin Marais durften nicht fehlen.

Felix Thiedemann, aufgewachsen in Tübingen, erhielt seinen ersten Cello-Unterricht mit sechs Jahren in der Tübinger Musikschule. Nach einem Musikstudium in Weimar, Frankfurt am Main, Paris und Trossingen erhielt er 2013 das Diplom und studierte danach "Historische Aufführungspraxis" in München. 2016 schloss er sein Masterstudium ab. Thiedemann bot den Besuchern auf seinem Barockcello mit großem virtuosen Können musikalischen Hochgenuss.

Die Deutsch-Französin Emilie Jaulmes stammt aus Grenoble und erhielt ihren ersten Harfenunterricht als Fünfjährige. Sie studierte unter anderem in Paris und Rotterdam, sammelte erste Orchester-Erfahrung als Akademistin bei den Münchner Philharmonikern und ist seit 2006 Soloharfenistin der Stuttgarter Philharmonie. Zweifellos übt die Harfe an sich eine Faszination aus, sei es durch ihre Zueignung als Himmelsinstrument mit feinem sphärischem Klang oder wegen ihres ausgesprochen edlen Aussehens. Doch was Emilie Jaulmes mit scheinbarer Leichtigkeit aus ihr herauszupfte, war wirklich für die Götter.

Warum beide mehrfach preisgekrönte Musiker sind und einen ausgezeichneten Ruf genießen, bewiesen sie vom ersten Ton an. Sein Cello und ihre Harfe umschmeichelten sich wie ein Liebespaar. Mal übernahm er die Führung, während sie als zärtliche Begleitung im Hintergrund blieb. Dann wieder erstrahlte das Zupfinstrument in voller Pracht, während es vom Cello mit leisen, tiefen Tönen untermalt wurde. Beim letzten Stück, dem "Allegro appassionato" von Camille Saint-Saëns, vereinten sich beide in perfekter Harmonie.